Ющенко позиціював себе як прибічник украй правих нацистських поглядів

У своїй заяві про те, що під час інциденту в Одесі було здійснено саме вбивство, а не необхідний самозахист, який спричинив смерть праворадикала Максима ЧАЙКИ, Президент України Віктор ЮЩЕНКО політично позиціював себе як прибічник украй правих нацистських поглядів.

Таку думку під час прес-конференції висловив правозахисник, член правління інституту "Республіка" Володимир ЧЕМЕРИС.

За словами В.ЧЕМЕРИСА, у своїй заяві Президент кваліфікував цей інцидент як вбивство, а не як самозахист. Правозахисник також нагадав, що В.ЮЩЕНКО назвав членів неіснуючої організації "Антифа" екстремістами і зажадав від правоохоронних органів перевірити версію вбивства саме за політичними мотивами.

В.ЧЕМЕРИС зазначив, що це все однозначно можна кваліфікувати як втручання в слідство. Він також підкреслив, що характерним є і те, що заява Президента в тезах практично повністю сходиться із заявами нацистських організацій "Патріот України", "Братство" і "Свобода".

"Таким чином, Президент політично позиціював себе як прибічник украй правих нацистських поглядів. Я думаю, це дуже нашкодить міжнародному іміджу Президента України - як людині, яка стала на сторону праворадикальних організацій", - сказав В.ЧЕМЕРИС.

Присутні на прес-конференції представники антифашистського руху заявили, що влада намагається навісити на них ярлик екстремістів, хоча вони всього лише виступають проти неофашистів, які пропагують насильство на грунті фашизму.

Як повідомляв УНІАН, Студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка (1988 р.н.) загинув 17 квітня внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троїцької. Тоді ж ножові поранення також отримав друг загиблого Андрій ДЗЕБАН, який наразі перебуває в лікарні.

Як заявила громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».

У партії "Родина" назвали спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста організації «Січ» "відвертою брехнею".

У свою чергу, в прес-службі руху «Антифашистська дія» заявили, що вбивство М.Чайки було самообороною і заперечили зв`язок із проросійськими силами.

ІМК