“Правозахисник” Багіров притягнув до суду Олену Притулу

Печерський районний суд 23 квітня задовольнив клопотання Едуарда Багірова про залучення головного редактора “Української Правди” Олени Притули у якості співвідповідача по справі щодо відшкодування моральної шкоди розміром 1 гривня за критичну статтю про Е.Багірова в інтернет-виданні “Народна правда”. Досі відповідачем по цій справі був лише автор статті Юрій Шеляженко.

Стаття, яка, на думку Е.Багірова, нанесла йому моральну шкоду, була опублікована на сайті “Народна правда” 9 жовтня 2008 року і зветься “Правозащитный Хлестаков" надувает простаков”. У своїй позовній заяві Едуард Багіров стверджує, що фраза “правозащитный Хлестаков” не відповідає дійсності. Спростування викладених у статті відомостей Багіров не вимагає.

Стаття, яка стала предметом судового розгляду, написана зі слів жінки брата Е.Багірова, Ірини Косміної-Багірової, народного депутата України III скликання і Президента МГО “Міжнародна ліга захисту прав громадян України” Миколи Габера, секретаря Громадської ради з питань дотримання прав людини при МВС України Олега Левицького. Ці особи також залучені до справи у якості співвідповідачів, аудіозаписи інтерв’ю з ними приєднано до справи і буде заслухано в судовому засіданні. Також свідком по справі є член Правління МГО “Міжнародна ліга захисту прав громадян України”, депутат Печерської районної у м. Києві ради Григорій Костинський.

За словами Юрія Шеляженка, перед судовим засіданням Едуард Багіров в приватній розмові зізнався йому, що він особисто вимагав від Олени Притули прибрати з її сайту “незручну” статтю, але журналістка не піддалася на тиск “правозахисника”.

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