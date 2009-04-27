У Москві начальник міліції розстріляв у магазині 8 осіб

Дев`ять осіб дістали поранення, троє з них померли в результаті стрілянини, яку начальник московського ВВС (відділення внутрішніх справ) "Царіцино" Денис Євсюков влаштував в ніч на понеділок в магазині на півдні Москви, повідомив РІА "Новости" офіційний представник СКП РФ Володимир Маркін.

"Близько 0.30 за московським часом понеділка начальник ВВС Денис Євсюков з вогнепальної зброї смертельно поранив водія автомашини "Шевроле Ланос", який підвозив міліціонера. Потім начальник міліції зайшов до супермаркету "Остров" на вулиці Шипіловській і продовжив стрілянину. В результаті загинули дівчина-касир і чоловік, ще шестеро осіб дістали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. Того, хто стріляв затримали", - сказав Маркін.

Порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 105 (вбивство двох і більше осіб) КК РФ. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до двадцяти років, або довічне позбавлення волі.

Керівництво СКП РФ узяло на контроль розслідування кримінальної справи. Практичну допомогу в розслідуванні злочину надасть група криміналістів з центрального апарату Слідчого комітету.