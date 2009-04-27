У Києві підпалили два книжкових магазини

У суботу вночі у Києві було вчинено підпал двох магазинів мережі «Книжковий супермаркет».

Про це УНІАН повідомила піар-директор мережі Юлія ВАЛОВА.

Згідно з повідомленням, у магазині на вулиці Будівельників, 4, група невідомих написала на склі вітрини слово «Вурдалак», розбили вогнегасником скло двох вітрин і кинули до приміщення три пляшки із запалювальною сумішшю.

«Я приїхала до магазину о 4-ій ранку, коли пожежники вже загасили вогонь, - повідомила директор магазину Тетяна НАЗАРЕНКО. – Побачила на склі напис «Вурдалак» і вибиті вікна. Через дії невідомих постраждали вітрини із українською дитячою і художньою літературою та дитячі розвиваючі ігри. За кілька тижнів до цього до нашого магазину невідомий приніс листа, у якому було прохання забрати книгу Олеся БУЗИНИ і всю російськомовну літературу, оскільки вона начебто шкодить українській культурі. Дуже шкода, що ці люди прикривають свій вандалізм українськими ідеями і наносять шкоду не лише адміністрації магазину і продавцям, але й покупцям».

Своєю чергою, директор мережі «Книжковий супермаркет» Костянтин КЛІМАШЕНКО повідомив, що це не поодинокий напад на магазини, що стався з п’ятниці на суботу,

«Розбили скло і кинули пляшку із запалювальною сумішшю в приміщення магазину на Луначарського, 10. А в магазині на Подолі, на банерах де знаходяться фотографії письменників, у тому числі й українських, написали, що ми продали батьківщину, і що ми проти України», повідомив директор мережі. За його словами, у ці магазини також приносили листи з погрозами, але ніхто не звертав уваги на них.

К.КЛІМАШЕНКО переконаний, що «сьогоднішні події – це відгомін подій у Тернополі, коли перед виборами заливали магазини фарбою, оскільки там були російськомовні книги і книги Олеся БУЗИНИ».

У понеділок, 27 квітня, о 14.00 за адресою вул. Будівельників, 4, відбудеться прес-конференція на підтримку мережі магазинів «Книжковий супермаркет».