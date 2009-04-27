Європарламент збільшив термін дії авторських прав на музичні твори

Європейський парламент збільшив термін дії авторських прав на музичні твори з 50 до 70 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у доповіді Брайана КРОУЛІ (група “Союз за Європу націй”, Ірландія), схваленій на засіданні Європарламенту в Страсбурзі 23 квітня.

“За” проголосували 377 депутатів, проти – 178, утрималися – 37.

Попередня пропозиція Єврокомісії передбачала розширення терміну дії авторських прав до 95 років, однак депутати врахували незгоду з цим Ради ЄС, і вирішили розширити термін дії авторських прав лише до 70 років.

Крім того, документ передбачає, що виробники музики мають щорічно залишати щонайменше 20% доходів від розповсюдження авторських творів для виплати “роялті” сесійним музикантам.

Як повідомляв УНІАН, Юридичний комітет Європарламенту схвалив проект доповіді 12 лютого цього року.