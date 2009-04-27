Кабмін створить інститут уповноваженого по боротьбі з корупцією

Кабінет міністрів планує запровадити інститут уповноваженого з питань боротьби з корупцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на позачерговому засіданні уряду.

«Сьогодні ми розглянемо це питання, затвердимо положення по роботі уповноваженого з питань боротьби з корупцією, а також затвердимо самого уповноваженого, який від уряду буде здійснювати цю функцію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр також повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується обговорити всі організаційні питання щодо запровадження інституту уповноваженого з питань боротьби з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, на зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО президент «Групи держав Ради Європи проти корупції» (ГРЕКО) Драго КОСОМ високо оцінив антикорупційну діяльність нинішнього уряду.

«Уряд України є одним з ключових гравців у боротьбі з корупцією. Я хотів би підтвердити це ще раз, знаючи про всі ті численні кроки й ініціативи, які були здійснені урядом у цьому напрямку», - заявив Д.КОСОМ.

За його словами, уряд продемонстрував свою відданість справі боротьби з корупцією, надіславши до парламенту пакет антикорупційних законопроектів. Він також висловив сподівання, що уряд переконає парламент ухвалити ці законопроекти, які, за його словами, значно покращать ситуацію в Україні та життя пересічних громадян. Д.КОСОМ також підкреслив, що аналіз законодавчих ініціатив Кабміну свідчить про готовність уяду вести боротьбу з корупцією.