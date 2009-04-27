МЗС сховало голову в пісок щодо скандалу на конференції ООН з расизму

Асоціація єврейських орнанізацій та громад України (Ваад) висловлює стурбованість і обурення відсутністю адекватної реакції з боку представників Міністерства закордонних справ України на антисемітські та антиізраїльські заяви, що пролунали з вуст президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада з трибуни конференції ООН, присвяченої протидії расизму, яка розпочалася у Женеві 20 квітня 2009 р.

Міжнародна конференція з протидії расизму та ксенофобії (т.зв. «Дурбан-II»), що відбулась у Женеві, продовжує традицію конференції у Дурбані у вересні 2001 р. Тоді міжнародний захід став майданчиком для нестриманої, некоректної та відверто цинічної критики держави Ізраїль.

Ще до початку конференції в Женеві стало очевидним, що захід стане черговою скандальною ілюстрацією сучасного міжнародного антисемітизму. Ціла низка цивілізованих країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Канада, Італія, Німеччина, Польща, Австралія та ін., відмовилися від участі в конференції. Єврейські організації пострадянських країн, у тому числі України, закликали свої країни відмовитися від участі у заході. Характер, якого набула конференція, був очевидним заздалегідь – і єврейська громада попереджала МЗС України про її наслідки.

Під час виступу президенту Ірану, у якому п. Ахмадінеджад дозволив собі відверто антисемітські висловлення й образливі обвинувачення на адресу дружньої Україні держави Ізраїль та цинічні інтерпретації Голокосту, на знак протесту зал покинули представники більшості європейських країн.

Єврейська громада України висловлює обурення тим, що українська делегація оперативно не відреагувала на образливі висловлення президента Ірану, які засудили делегації багатьох європейських країн, а також генеральний секретар ООН Пан Гі Мун.

Єврейська громада України висловлює своє глибоке обурення та стурбованість тим, що МЗС України, держави, яка втратила під час Голокосту не менше 1,5 мільйона євреїв, проявило нечутливість до антисемітизму, неприпустиму у сучасному цивілізованому світі.

Президія Вааду України

23 квітня 2009 р.

ХПГ