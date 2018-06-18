Чи впаде залізна завіса між Вірменією і Туреччиною

У турецько-вірменських відносинах потепління. Анкара та Єреван підписали «дорожню карту» – документ, який керуватиме їхніми подальшими діями для відновлення дружби між двома народами. Невдовзі навіть обіцяють відкрити кордон між країнами, втім, на практиці до цього ще далеко, адже є декілька «але». По-перше, визнання Туреччиною геноциду вірменського народу, по-друге, вирішення територіальної проблеми – питання Нагірного Карабаху. А доки влада обох країн з’ясовує стосунки, вірменський народ збирається гуртом, щоб вшанувати пам’ять загиблих.

На молебень в українській столиці прийшло небагато людей: тут були ті представники діаспори, які проживають у Києві. Вони зібралися під стінами Покровської церкви, але храм обрали не випадково – колись на його місці була вірменська церква. Вірмени зустрічаються тут щороку 24 квітня, незважаючи на політичну ситуацію, питання на роботі та сімейні справи. І доки політики вищого рангу питання масового знищення вірменів ще тільки обговорюють, для пересічних вірмен факт геноциду їхнього народу став уже беззаперечним. Вірменський єпископ Грігоріс переконаний, що скільки б поколінь не змінилося, "вірмени ніколи не припинять цей день згадувати і боротися за справедливість".

Рузена – вірменка, але народилася в Росії, а потім разом із родиною переїхала до Києва. Тут вона виховує двох дітей і працює. Але «свою» історію жінка пам’ятає, тому щороку – 24 квітня – приходить під стіни колись вірменського храму у Києві, щоб згадати трагедію 1915 року та побачитися не тільки із співвітчизниками, але і з однодумцями: «Розумієте, вірмени – дуже дружня нація, ми завжди підтримуємо одне одного, завжди поруч у тяжку хвилину. Не знаю, можливо, геноцид тут зіграв не останню роль. Я ніколи не дозволю собі не прийти. Ми запалюємо щороку тут, коло церкви, свічки, а ввечері – вдома. Раніше ходили вдвох із чоловіком, сьогодні взяли старшого сина: він уже також має долучатися до історії, хоч живе і на Україні».

Її співвітчизник Армен про геноцид згадує не тільки квітами та запаленими свічками – він передає свої емоції музичними мелодіями на дудуці. «Це – традиційний вірменський інструмент, я вважаю, що це символічно – у такий день – заграти на ньому. Мені хочеться єдиного, аби геноцид визнали, тоді б і вірменській молоді, і нашим батькам легше б дихалося у будь-якому куточку світу», - каже Армен.

Саме 24 квітня в Османській імперії, за свідченнями багатьох істориків, розпочалися масові знищення вірменів. Того дня відбулася публічна розправа над вірменською інтелігенцією у Константинополі. Далі протягом чотирьох років їх масово депортували з земель Османської імперії, здійснювали фізичну розправу, розстрілювали, багатьох переселяли на території, непридатні до життя. У результаті загинуло близько півтора мільйони вірменів.

Нині дві держави не підтримують дипломатичних стосунків. Суцільний паркан із сітки та колючого дроту – це символ відносин. Турецько-вірменський кордон має такий вигляд уже 16 років. Візити вірменів до Туреччини та турків до Вірменії - неможливі, навіть турецькі товари везуть до Вірменії через Грузію чи Іран, а пряме сполучення між країнами – тільки повітряне. Але нині міжнародні експерти кажуть, що у стосунків відлига, адже перемовини про відкриття пропускних пунктів між державами вийшли на фінішну пряму. Втім, коли ж саме це станеться, так і невідомо.

Взагалі про відновлення турецько-вірменських стосунків Анкара та Єреван говорять уже давно: ще з позаминулого року, а от спільний документ про можливе зближення з’явився тільки минулого тижня у Швейцарії. До яких саме рішень у ньому прийшли, обіцяють сповістити тільки в травні. "Процес вже розпочався. Для нормалізації стосунків між двома країнами будуть створені комісії високого і низького рівня", - кажуть у турецькому МЗС.

Згідно із офіційними повідомленннями, "дорожня карта" передбачає п`ять основних пунктів: зокрема, Вірменія має визнати підписаний в 1921 році між Туреччиною і Радянською Росією Карсський договір, мають створити комісію істориків двох країн із розгляду питання геноциду вірменського народу, до неї можуть долучитися і треті країни. Домовленості також передбачають відкриття кордону між двома країнами та підготовку угод з налагодження взаємної торгівлі. А ось головний камінь спотикання - Нагірний Карабах – у "дорожній карті" не відображений, але де-факто пов`язаний із документом.

Раніше глава турецького уряду заявляв, що його країна до врегулювання Карабахського конфлікту кордон з Вірменією не відкриє, але минулого тижня уже голова МЗС Туреччини Алі Бабаджан повідомив, що процес нормалізації турецько-вірменських стосунків повинен проходити паралельно із врегулюванням карабахського конфлікту.

В Єревані до встановлення дипломатичних стосунків із Туреччиною готові. Надзвичайний та повноважниий посол Вірменії в Україні Армен Хачатрян переконує: « Ми не ставимо умов, Вірменія виявляє політичну волю, щоб бути добрими сусідами із Туреччиною, принаймні у дипломатичому плані. Але настав час визнати факт геноциду вірменів в Османській імперії на початку 20-го століття. Це - гарантія для неповторення, гарантія розуміння та більш добрих відносин у світі».

У Туреччині також хочуть миру. Турок Алі Гувенсой розповідає: « Я був у Вірменії, і там нас приймали дуже добре. Ми теж будемо гостинними, коли вірменська делегація прибуде до нас. Думаю, це позитивно вплине на нашу економіку та торгівлю». Але в той же час у Туреччині вважають, що від зняття блокади більше виграє Єреван, аніж Анкара. Посол Туреччини Ердоган Шерфі Ішджан каже: «Не заперечуємо, що для Туреччини це вигідно, але для Вірменії це набагато важливіше, адже вона не має виходу до моря, наш спільний кордон – це вікно на захід для Вірменії. Ми не проти його відкрити, але не можемо, доки не з’ясуємо низку питань".

Вірмени ж вимагають передусім визнати факт геноциду, для них це не просто сторінка в історії. Голова української єпархії Вірменської апостолької церкви Грігоріс Буніатян заявляє: «Жодних принципових поступок Вірменія не може робити, держава не має погоджуватися із перекручуванням історії, натомість багато хто цього вимагає та очікує. Але цього не буде".

Варто зазначити, що факт геноциду вірмен визнали уже у 20-ти країнах світу. Серед них Франція, Італія, Німеччина, Росія, 28 штатів США. України у цьому списку немає, щоправда, і Вірменія не визнала геноцид українського народу під час голодомору.

В Україні зараз проживає близько півмільйона вірменів. Найбільше у Донецькій області – майже 16 тисяч, Харьківській — 11 тисяч. Вірменські організації є у Дніпропетровську, Запоріжжі, Луганську, Одесі, Львові. 24 квітня в усіх цих містах також запалювали свічки та проводили панахиди: у Львові загиблих згадували під спів церковного хору у поминальному соборі , в Одесі відбувся молебен, у Криму - скорботний хід і панахида.

Представник однієї з вірменських організацій Одеси Вануш Ванян пояснює необхідність таких заходів: « Це в першу чергу робиться для того, аби не забути те, що сталося з нашим народом, для того, аби пам’ятали, тому що ми згадуємо сьогодні людей, безвинно вбитих, які загинули тільки через те, що були вірменами. Для нас особисто – для молоді – це пам’ять, це рана на серці, яка не заживає дотепер, яку ми пам`ятаємо і будемо пам`ятати». Його колега та співвітчизник Степан Давтян додає: «Багато серед вірменської молоді – нащадки тих, хто прибув до України саме до Одеси і мешкають тут через колишні переслідування».

А на їхній історичній батьківщині – в Єревані - на вулиці вийшли тисячі людей не тільки із запаленими свічками, вони підпалили ще й турецький прапор – на знак протесту щодо перемир’я двох держав. Там його вважають тимчасовим і з умовами «дорожньої карти» не погоджуються.

Поки що у Вірменії сподіваються: геноцид визнають США, адже Барак Обама обіцяв зробити це під час своєї передвиборчої кампанії, а до думки Вашингтона в Анкарі прислухаються. Має зіграти свою роль і ЄС, для Туреччини це також надзвичайно важливо.

Але незважаючи на те, як розв’яжеться це історичне питання, пам’ять про трагедію у вірменів ніколи не згасне. Вони щороку запалюватимуть свічки 24 квітня: по всіх куточках світу – і там, де геноцид визнають, і там, де не визнають.

Катерина Бессарабова