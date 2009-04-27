СБУ не бачить крамоли у лайт-боксах про дивізію ”Галичина”

Голова Служби безпеки України Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає правомірним розміщення у Львові всеукраїнським об’єднанням «Свобода» лайт-боксів з написом "Українська дивізія "Галичина". Вони захищали Україну" і підкреслює, що у зв’язку з цим Україна не порушує жодних міжнародних зобов’язань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ заявив сьогодні в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами В.НАЛИВАЙЧЕНКА, ці лайт-бокси були замовлені ВО "Свобода" і міська рада Львова надала дозвіл на їх встановлення наприкінці 2008 року.

«Тому СБУ ніяким чином не втручалася, оскільки там не було жодних порушень Україною своїх міжнародних зобов’язань, а резонанс, тому що російські журналісти неправдиво подали, що там (зображено). Там не було ніяких ні СС, ніяких інших закликів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Довідка УНІАН. На минулому тижні деякі ЗМІ писали, що у Львові з`явилися рекламні стенди з підсвічуванням, на яких нібито зображена символіка дивізії CC "Галичина".

Львівські комуністи навіть 21 квітня звернулися до Генерального секретаря ООН та Президента України з вимогою притягнути до відповідальності посадових та службових осіб Львівської міської ради та рекламного агентства ALTER у зв’язку з тим, що "нещодавно у Львові на біг-бордах рекламного агентства ALTER V були розміщені рекламні плакати, які вихваляли дивізію СС "Галичина".

Начальник управління зовнішньої політики Львівської міської ради Остап ПРОЦИК сьогодні, 27 квітня, повідомив УНІАН, що ці лайт-бокси провисіли у Львові з 1 по 20 квітня, і були зняті, оскільки закінчився термін соціальної реклами, в якості якої їх встановило ВО "Свобода".