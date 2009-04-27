В Україні вшановуватимуть пам`ять жертв політичних репресій

В Україні 17 травня відзначатиметься День пам`яті жертв політичних репресій.

Відповідний Указ Президента № 271/2009 “Про відзначення у 2009 році Дня пам`яті жертв політичних репресій”, опублікованому на сайті глави держави.

Указом доручено Кабінету міністрів України розробити із залученням Служби безпеки України, місцевих органів виконавчої влади, за участю Національної академії наук України, громадських організацій і затвердити у двотижневий строк план заходів до Дня пам`яті жертв політичних репресій. При цьому має бути передбачене проведення жалобних заходів на території Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили»; мітингів-реквіємів, покладання вінків і квітів до пам`ятних знаків, місць поховань жертв політичних репресій у населених пунктах України; тематичних уроків, лекцій, бесід, присвячених темі політичних репресій в Україні, у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури; тематичних виставок та експозицій.

Крім того, уряд разом із Київською міською державною адміністрацією має вжити невідкладних заходів щодо забезпечення функціонування і розвитку Національного історико-меморіального заповідника «Биківнянські могили».

Указом також передбачено запропонувати релігійним організаціям провести 17 травня 2009 року панахиди за жертвами політичних репресій. Крім того, в цей день на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на території України та на будинках закордонних дипломатичних установ України буде приспущений Державний Прапор України, та обмежене проведення розважальних заходів.

При цьому, глава держави доручив Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити регіональні плани заходів до Дня пам`яті жертв політичних репресій, забезпечити їх виконання; вжити заходів щодо соціального захисту реабілітованих громадян, які зазнали політичних репресій; забезпечити впорядкування місць поховань жертв політичних репресій, пам`ятників, пам`ятних знаків та меморіальних дощок тощо. МЗС має забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів до Дня пам`яті жертв політичних репресій.