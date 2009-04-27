28 квітня - 10-00- Розпочнеться Всеукраїнська акція «Ні – насиллю!». Захід організовано Державною соціальною службою для сім’ї, дітей та молоді за ініціативи Профспілки залізничників і транспортних будівельників України та підтримки Укрзалізниці. Фахівці усіх регіональних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 28 квітня одночасно, з 10-00 до 13-00, надаватимуть на вокзалах безкоштовну та анонімну допомогу усім, хто цього потребує. У столиці акція відбудеться на залізничному вокзалі «Київ-пасажирський».

11-30 - спілкування з організаторами акції: директором Державної соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді Наталією Лук’яновою, директором Київського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Валерієм Танцюрою та керівниками Профспілки;

12-00 - у холі Південного вокзалу виступ гендерного інтерактивного театру «Київська школа рівних можливостей».

Потрібна акредитація. Телефони: 288-33-02, (095) 151-03-97.