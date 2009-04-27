Прес-конференція ”Безпека зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року”

28 квітня - 11-00 - Прес-конференція директора Українського центру оцінювання якості освіти Ігоря Лікарчука на тему: "Безпека зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року". Йтиметься про заходи щодо забезпечення секретності тестових завдань та достовірності оцінки результатів тестування, забезпечення громадського контролю та безпеки під час роботи пунктів тестування та інше ("Інтерфакс-Україна", вул.Рейтарська, 8/5а). Потрібна акредитація. Телефони: 503-37-95, (050) 649-82-22, E-mail: zagreba@rivnyidostup.org, (067) 442 14 94 до 17-00 27 квітня.