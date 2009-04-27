Прес-конференція на тему: „Хто у Україні займається спалюванням книг?”

18:03, 27 квітня 2009
Права людини
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28 квітня - 13-00 - Прес-конференція на тему: „Хто у Україні займається спалюванням книг?”. Учасники:  Олесь Бузина, письменник, Володимир Корнілов, директор Українського філіалу Інституту країн СНД; Олег Бондаренко, виконавчий директор Російсько-Українського Інформаційного Центру;  Євген Філіндаш,  директор Центру соціальної аналітики "Лівий погляд"; Ростислав Іщенко, керівник Центру системного аналізу і прогнозування; Костянтин Клімашенко, директор мережі магазинів «Книжковий супермаркет» (РІА Новости,  вул. Станіславського, 3, офіс 50). Потрібна акредитація. Телефони: 279-56-35, 8 (095) 842 47 79.

 

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