Презентація незалежної громадської ініціативи «Громадянська платформа конституційного самозахисту»

29 квітня - 12-00- Відбудеться презентація незалежної громадської ініціативи «Громадянська платформа конституційного самозахисту». У рамках заходу – громадські дебати та підписання програмового документу «Маніфесту суспільного самозахисту «Зупинімо соціальну руйнацію» (Центральний парк культури та відпочинку, Володимирський спуск, 2, павільйон «Київська троянда»). Потрібна акредитація. Телефон: 221-24-59.

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