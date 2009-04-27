Реорганізація Громадської ради при ГУМВС України в місті Києві

У Головному управлінні МВС України в м. Києві діє Громадська рада, яку створено задля сприяння міліції в питаннях забезпечення прав людини, зміцнення законності, підвищення правової культури столичних правоохоронців. У своїй діяльності Рада керується міжнародними документами з прав людини, ратифікованими Верховною Радою України, нормами міжнародного права та міжнародними угодами, Конституцією України, законами України, актами органів влади, а також правовими актами МВС України.

З метою покращення роботи Ради на даний час проводиться її реорганізація з оновленням складу. У зв’язку з цим керівництво столичного міліцейського Главку запрошує членів територіальної громади столиці, представників правозахисних організацій, активістів правозахисного руху, журналістів, науковців до співпраці та роботи в Громадській раді при ГУМВС України в місті Києві.

Основні критерії для набуття членства в Громадській раді:

- досвід у роботі щодо захисту прав людини в діяльності органів внутрішніх справ не менше 2 років;

- відсутність судимості.

Кожен кандидат має подати такі документи:

- резюме;

- ксерокопію паспорта (1,2 сторінка, реєстрація);

- рекомендація правозахисної організації;

- своє бачення роботи в громадської ради, напрямки діяльності, назву робочої групи тощо (1-2 сторінки).

Документи надсилаються до 12 травня поштою або приймаються з 9.00 до 18.00 за адресою: ГУМВС України в місті Києві вул. Володимирська , 15 (приймальня громадян), м. Київ, 01025 або на електрону адресу gr.gumvs @ gmail.com

Після попереднього вивчення документів кандидати, що відповідатимуть зазначеним критеріям, і нададуть усі необхідні документи, будуть запрошені до ГУМВС в місті Києві для співбесіди.

Більш детальну інформацію про громадські ради, їх основні завдання, функції, напрямки діяльності можна знайти на сайтах МВС України www.mvs/gov.ua та ГУМВС в місті Києві http://militia.kiev.ua/.

Контактні особи:

(044) 271-9255 – Пивоваров Вадим Сергійович;

(044) 271-9824 – Овсянников Віктор Борисович.