Слідчі часто пхають носа в приватне життя громадян

На сьогодні діяльність підрозділів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність (ОРД), часто порушує європейські стандарти прав людини.

Про це заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир ЯВОРСЬКИЙ під час виступу на Другій міжнародній конференції «Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб», повідомляє сайт УГСПЛ.

За його словами, відповідно до європейських стандартів прав людини, зокрема, Європейської Конвенції про захист прав людини та відповідних рішень Європейського суду з прав людини, а також інших конвенцій Ради Європи, оперативно-розшукові заходи можуть здійснюватися лише при певних чітких вимогах, оскільки вони обмежують права людини та основні свободи. Зокрема, повинні бути чітко визначені цілі обмеження, а також мають існувати необхідні гарантії дотримання прав людини.

Натомість, на думку В.ЯВОРСЬКОГО, українська реальність ґрунтується на законі про оперативно-розшукову діяльність (ОРД) та загалом кримінально-процесуальному законодавстві, що не узгоджуються зі стандартами прав людини. Зокрема, за словами правозахисника, закон про ОРД був прийнятий на початку 90-х, а Кримінально-процесуальний кодекс взагалі у радянські часи, й ці документи не змінювалися концептуально, що пояснює цю неузгодженість.

Як зазначив В.ЯВОРСЬКИЙ, в Україні права людини часто порушуються під час зняття інформації з каналів зв’язку. Так, за його словами, таке зняття здійснюється без належного, чікого та передбачуваного законодавчого регулювання. "Закону про ОРД в цьому питанні бракує чіткості та гарантій захисту прав людини, про що чітко вказано в рішенні Європейського суду з прав людини «Волохи проти України». А процедура отримання санкції суду взагалі не визначена не визначена законом. Явно не повноваженнями Кабміну чи Верховного суду є визначати таку процедуру", - зазначив правозахисник.

В.ЯВОРСЬКИЙ нагадав, що саме через це справі за позовом В`ячеслава ЯКУБЕНКА до Кабінету Міністрів України про визнання незаконною Постанови Кабміну № 1169 від 26 вересня 2007 року, якою було затверджено «Порядок отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації», 16 січня 2009 року Окружний адміністративний суд міста Києва видав окрему ухвалу, в котрій зобов’язав Кабмін розробити й подати законопроект щодо порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, що тимчасово обмежують права людини, та використання здобутої інформації. "На виконання ухвали було надано один місяць, проте вже пройшло понад 4 місяці, а Кабмін й надалі не виконує це рішення суду", - сказав правозахисник.

За його словами, отримання такої інформації, як дані про дзвінки абонента, хронометраж дзвінків, пересування абонента, лог-файли користувачів Інтернету, що також входять до таємниці приватного життя й кореспонденції, часто отримуються без санкції суду, оскільки законодавство взагалі чітко не визначає цю процедуру.

СБУ, за даними Верховного суду, подала до судів у 2008 році 8 тисяч 323 подання про зняття інформації з каналів зв’язку, що становить третину від загального обсягу санкцій. При цьому у середньому щорічно СБУ закінчує розслідування не більше 900 кримінальних справ, з яких не більше 700 потрапляють до суду. "Виходить, що понад 7,5 тисяч санкції отримані не з метою розслідування кримінальних справ. Виникає запитання з якою метою, як не розслідування кримінальних справ, робилися такі заходи?", - заявив В.ЯВОРСЬКИЙ.

На думку правозахисника, подібні проблеми існують і щодо негласного проникнення до житла: процедура отримання санкції не визначена законом і не існує належних гарантій захисту прав людини.

"Очевидно, що для усунення цих проблем, необхідно впроваджувати реформу кримінальної юстиції відповідно до затвердженої в квітні 2008 року Указом Президента Концепції. Ця концепція закладає підґрунтя реформи діяльності всіх правоохоронних органів. А вже після цієї функціональної реформи, варто здійснювати реформу інституційну окремих правоохоронних органів", - резюмував В.ЯВОРСЬКИЙ.