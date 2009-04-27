Невідомі обстріляли кабінет одеського телеведучого (фото)

24 квітня невідомі стріляли у вікно кабінету ведучого одеського телеканалу АТВ Григорія Кваснюка. Про це повідомляє прес-служба партії «Родина», яку очолює роботодавець пана Кваснюка - власник каналу АТВ Ігор Марков.

Отвір від кулі виявив у вікні кабінету сам Григорій Кваснюк, після чого відразу викликав міліцію. Як з`ясувалося, постріл було зроблено, ймовірно, з будинку навпроти з пневматичного пістолета з 12-грамовим балоном СО2. «Вважаю це спробою залякати мене особисто. Це свідчить, до речі, про слабкість замовників цієї акції. Вони самі бояться», - прокоментував цю подію Григорій Кваснюк. Він вважає, що його хотіли «не вбити, а лише налякати».

В Одесі Григорій Кваснюк - ведучий аналітичної програми «Правда» - позиціонується як опозиційний журналіст. Об`єктом його критики є як міська, так і центральна влада.

«Телекритика»