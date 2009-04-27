У Донецькій області інспектор ДАІ переїхав дитину

У Донецькій області міжрайонною прокуратурою Добропільського району порушено кримінальну справу за фактом ДТП за участю співробітника ДАІ, внаслідок якої загинула дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-служби прокуратури Донецької області, ДТП сталося ввечері 17 квітня біля села Світле Добропільського району. За попередньою інформацією, автомобіль "Волга", за кермом якого був інспектор ДАІ м. Добропілля, здійснив наїзд на дівчинку, 2005 року народження. Внаслідок події дитина померла на місці. За фактом ДТП призначені експертизи, проводяться слідчі дії.

У прес-службі уточнили, що справу порушено за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України –«Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами“. Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи на термін від трьох до восьми років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

У прес-службі облуправління ДАІ підтвердили, що о 17.30 17 квітня в селі Світле Добропільського району 4-річна дівчинка «раптово вибігла на проїжджу частину дорогі із-за купи гілок, які знаходилися на узбіччі біля будинку».

У ДАІ зазначили, що в момент ДТП автомобілем керував 50-річний інспектор ДАІ, який служить у міліції 24 роки, має водійське посвідчення і водійський стаж 31 рік.

«Медична експертиза підтвердила, що інспектор у момент споєння ДТП був тверезий. Запобігти наїзду на дитину водій не зміг, оскільки дівчинка вибігла на дорогу на відстані майже одного метра від автомобіля, що рухався», - вказали в прес-службі ДАІ.