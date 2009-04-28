У паспортах громадян ЄС мають міститися відбитки пальців

Рада міністрів ЄС запровадила нові вимоги до внутрішніх паспортів ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено на засіданні Ради міністрів із загальних справ та зовнішніх відносин ЄС в Люксембургу.

Відповідно до нових вимог, в паспортах громадян ЄС мають міститися відбитки пальців для підвищення безпеки документів.

При цьому, нове законодавство ЄС вимагатиме видачу паспортів також і на дітей до 12-ти років за принципом: “одна особа – один паспорт”. Разом з тим, законодавство передбачає не відображати в паспортах відбитки пальців дітей у віці до 12 років.

Як повідомляв УНІАН, Європарламент також позитивно висловився за запровадження нових біометричних паспортів. Країни-члени ЄС повинні імплементувати положення нового європейського законодавства протягом трьох років.