Піймавши арабського студента, скінхеди мочилися на його обличчя (фото)

Черговий напад на арабського студента зафіксований в Дніпропетровську. За словами постраждалого Мухаммеда Турабая, він з друзями повертався додому, коли до них під`їхала машина, з вікна якої прозвучали образливі слова відносно кольору шкіри і національності. Іноземець стверджує: конфлікт його товариші не провокували. Проте реакція нападників була більш ніж агресивною: іноземних студентів відразу ж стали бити. На відміну від друзів, Мухаммеду втекти від хуліганів не вдалося.

Відтягнувши студента в підворіття, за словами постраждалого, над ним знущалися хвилин сорок. Сильно побивши, опускали голову в знайдену неподалеку ємність з водою, об тіло гасили сигарети і мочилися на його обличчя.

Зараз Мухаммед знаходиться у відділенні нейрохірургії міської лікарні. У нього черепномозкова травма, струс головного мозку і численні тілесні ушкодження. Лікарі оцінюють його стан як задовільний.

За дев`ять років перебування в Дніпропетровську хлопець до останнього часу відчував себе на українській землі спокійно. Зараз він в депресії. Як, втім, і його українська дружина Ольга Бабенко, яка, побачивши чоловіка в лікарні, шокована не менше, ніж він сам. Дружина постраждалого впевнена: катування Мухаммеда - справа рук місцевих скінхедів, які, за словами жінки, "просто увірували в свою безкарність і тому поводяться сьогодні в Україні, як фашисти в Германії на початку 30-х років минулого століття".

Проте таку думку не розділяють в районному відділі міліції. Стражі порядку мотив скоєння злочину на грунті національної ворожнечі ставлять під сумнів. Заступник начальника слідства Жовтневого РОВД Руслан Боровенський повідомив, що кримінальна справа відносно зловмисників порушена за статею «злісне хуліганство». Якщо правоохоронці і змінять класифікацію злочину, то лише після остаточних результатів медекспертизи.

Варто зазначити, що в Дніпропетровську це вже не перший випадок, коли іноземні студенти стають жертвами агресії місцевої молоді. Проте у всіх випадках в діях нападників міліціонери жодної ксенофобії не вбачають, а злочин кваліфікують як звичайне хуліганство.

Kriminal.Tv