Жертв примусових депортацій вшанували у Львові

28 квітня на Львівщині - День пам’яті етнічних українців, які постраждали від примусового виселення із земель Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини, а також під час операції «Вісла».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, відповідно до рішення Львівської облради від 4 грудня 2007 року «Про затвердження обласної програми підтримки духовного відродження Лемківщини, Надсяння, Підляшшя та Холмщини на 2008 - 2012 роки», сьогодні, 28 квітня, в області вшановують пам’ять постраждалих внаслідок примусової депортації.

Сьогодні, на сесії Львівської обласної ради, за пропозицією головуючого на сесії голови Львівської облради Мирослава СЕНИКА депутати хвилиною мовчання вшанували тих українців, які загинули під час депортації.

Відповідні акції сьогодні проходять у районах Львівщини.