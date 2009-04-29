Міліціонерів почали перевіряти на детекторі брехні

Усіх, хто хоче влаштуватися на роботу до органів внутрішніх справ Ростовської області (РФ) перевіряють на поліграфі, простіше кажучи – "детекторі брехні". У разі відмови кандидата від цієї процедури в міліцію його не приймуть.

Аналогічне випробування чекає і тих працівників, які йдуть на підвищення.

Тест складається з кількох десятків питань – від 20 до 100. Це залежить від кандидата і його реакції на відповіді. Що запитувати – кожного разу вирішується індивідуально. Але для всіх є одне загальне правило: питання не повинні стосуватися політичних, релігійних або расових поглядів.

Через "детектор брехні" в Ростовській області вже пройшли 59 осіб.

РІА "Новости"