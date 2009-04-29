ЄС створив спільну платформу для боротьби з ізоляцією ромів

24 квітня у Празі відбувся перший з’їзд учасників нової загальноєвропейської платформи для інтеграції ромів, який мав на меті покращити координацію національних заходів у сфері боротьби з ізоляцією ромів – найбільшої етнічної меншини в Європі.

Становище декількох мільйонів ромського населення на теренах ЄС і сусідніх держав характеризується дискримінацією та глибокою суспільною ізоляцією, непропорційними рівнями бідності й безробіття, поганим станом здоров’я і низькою тривалістю життя. Крім цього, роми часто стають жертвами насильства з боку расистів.

Зустріч учасників нової платформи об’єднала національні уряди, ЄС, міжнародні організації та громадянське суспільство.

На зустрічі було підбито підсумки успіхів у боротьбі з ізоляцією ромського населення з часу першого Європейського саміту з питань інтеграції ромів, який відбувся у Брюсселі у вересні 2008 року. Зустрічі передувало звернення Ради ЄС із загальних питань у грудні 2008 року з проханням організувати обмін передовим досвідом між країнами Євросоюзу і сприяти співпраці між усіма сторонами на базі інтегрованої загальноєвропейської платформи.

Метою зустрічі було встановлення низки головних принципів, необхідних для ефективної інтеграції ромів. Крім того, Єврокомісія представила план задоволення потреб ромського населення з допомогою інструментів і стратегій на рівні ЄС у 2009 і 2010 роках. Європейська Комісія також представила звіт про впровадження нового пілотного проекту з обсягом фінансування 5 млн. євро, який Європарламент вніс до бюджету 2009 року. Єврокомісія подасть детальніший звіт про результати на початку 2010 року – напередодні наступного Європейського саміту з питань інтеграції ромів, який відбудеться в Іспанії у квітні 2010 року.

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