Всеукраїнський тур Європейського молодіжного парламенту «Діалог між культурами – шлях до толерантності та демократії»

Розпочався перший етап Всеукраїнського туру Європейського молодіжного парламенту «Діалог між культурами – шлях до толерантності та демократії», який відбудеться з 27 квітня по 4 травня 2009 року у 15 містах України.

Вперше за понад 20 років існування ЄМП досвідчені команди з українського та інших європейських осередків організації, здійснять тур 15-ма містами у 5 різних регіонах України: 1-й: Донецьк, Луганськ, Харків; 2-й: Запоріжжя, Дніпропетровськ, Полтава; 3-й: Кривий Ріг, Олександрія, Черкаси; 4-й: Одеса, Миколаїв, Сімферополь; 5-й: Вінниця, Тернопіль та Івано-Франківськ. Сьогодні 5 команд вже працюють у Вінниці, Донецьку, Одесі, Запоріжжі та Кривому Розі.

Захід розпочався із робочої зустрічі тренерів (модераторів) комітетів у Києві 27 квітня, які приїхали до Києва з різних міст України та інших європейських країн. Після чотиригодинного тренінгу команди тренерів вирушать у перші п’ять міст. У кожному з міст туру буде проведено дводенні сесії англійською мовою, до участі в яких запрошено відібрану на основі конкурсу місцеву молодь віком 16-20 років. У сесіях візьмуть участь понад 500 молодих людей, які працюватимуть у робочих комітетах, структура і загальна спрямованість яких відповідає аналогічним позиціям комітетів Європейського Парламенту.

Головними цілями Всеукраїнського туру «ЄМП-Україна» є інформування української молоді щодо шляхів вирішення спільних проблем України та Європейського Союзу, набуття досвіду у проведенні дебатів та досягненні консенсусу у важливих питаннях; інформування молоді щодо процедур прийняття рішень Європейським Парламентом, а також поширення інформації про діяльність ЄМП та можливостей, які організація надає не лише в Україні, але й ще у 31 країні Європи, де працюють осередки ЄМП.

Проведення Всеукраїнського туру «ЄМП-Україна» підтримують Представництво Європейської Комісії в Україні, Міністерство освіти та науки України, Фундація регіональних ініціатив, визнані міжнародні компанії Kraft Foods, Ahmad Tea, 3M, постійний веб-партнер організації Wizardry, а також місцеві органи влади та навчальні заклади.

«Представництво Європейської Комісії в Україні співпрацює з ММГО «ЄМП-Україна» ще з 2003 року. Діяльність організації сприяє ефективній співпраці між ЄС та Україною, а також формує відповідальне громадянське суспільство країни», - зазначив прес-аташе Європейської Комісії в Україні Давид Стулік.

«Всеукраїнський тур Європейського молодіжного парламенту – це ініціатива організації активно долучитися до розбудови громадянського демократичного суспільства у регіонах нашої країни. Збирати молодь на національного масштабу конференції у столиці – це цікаво та корисно. Проведення ж сесій у обласних та регіональних центрах України з іншого боку – це можливість залучити більше молодих активних українців до обговорення та вирішення нагальних для України та всієї Європи соціально-економічних та гуманітарних питань» - впевнена президент «ЄМП-Україна» Оксана Андрусяк.

Другий етап туру відбуватиметься на початку вересня 2009 іншими 10 містами України. Найкращих учасників обох турів буде запрошено на Національний відбір «ЄМП-Україна» що відбудеться у м. Суми 10-13 вересня. За результатами цього відбору 16 молодим українцям буде надано можливість відвідати одну з міжнародних 10-денних сесій ЄМП: восени 2009 у Гельсінки (Фінляндія) та навесні 2010 у Тромсо (Норвегія).

За додатковою інформацією – заходьте на сайт організації http://www.eyp-ua.org. За тим, як проходить Всеукраїнський тур ЄМП, можна стежити на блозі http://www.eyp-ua.org/blog

Контактна особа – Анастасія Яновицька, (066) 465-72-34, inter.rail2009@eyp-ua.org.

Європейський молодіжний парламент (ЄМП, www.eypej.org) – міжнародна політично нейтральна організація, заснована у 1987 р. у Франції, метою якої є зростання усвідомлення молодими людьми важливості питань, що стосуються Європи, та сприяння отриманню дійсно унікального навчального досвіду. Міжнародна молодіжна неурядова громадська організація „Європейський молодіжний парламент - Україна” (www.eyp-ua.org) є аполітичною, неприбутковою організацією, яка представляє національний комітет Європейського молодіжного парламенту в Україні. ЄМП – це унікальний освітній проект, який об’єднує 32 національні осередки в країнах Європи. Патронами Європейського молодіжного парламенту є Генеральний секретар Ради Європи Т. Девіс та Президент Європейського Парламенту Г. Поттерінг.

Головною формою діяльності ЄМП є проведення Міжнародних сесій. Міжнародні сесії ЄМП відбуваються тричі на рік у столицях та регіональних містах держав-членів Європейського Союзу та кандидатів на членство в ЄС. Протягом десяти днів учасники сесії працюють в комітетах, де вони розробляють рішення нагальних політичних, економічних, соціальних та культурних проблем ЄС та світу. Результатом такої роботи є резолюція, яка містить ідеї та рішення, обговорені та прийняті комітетом. Кожен комітет представляє та захищає резолюцію на Генеральній асамблеї. Резолюції, які приймаються простою більшістю голосів, передаються до Європейського Парламенту як ініціатива молоді. Міжнародні сесії ЄМП тричі на рік збирають понад 300 активних молодих людей, які через декілька років потенційно прийматимуть рішення у своїх країнах, а також на рівні ЄС.