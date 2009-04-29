СБУ перевіряє версію про причетність Маркова до вбивства студента в Одесі

Служба безпеки України здійснила перевірку на предмет причетності партії «Родина» до вбивства активіста молодіжного руху «Січ» Максима Чайки і у даний час відпрацьовує дві версії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

За її словами, зокрема, відпрацьовується версія про можливу причетність керівника партії «Родина» Ігоря МАРКОВА до фінансування об’єднання «Антифашистська дія» («Антифа») і організації вбивства М.Чайки.

Крім того, СБУ перевіряє версію вбивства з політичних мотивів, а також інформацію про можливу координацію діяльності «Антифа» іноземними організаціями антиукраїнського спрямування.

Як повідомляв УНІАН, 21-річний студент відділення журналістики Одеського Національного університету імені Мечникова, активіст патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка загинув від ножових поранень 17 квітня. Госпіталізовано з ножовими пораненнями і його друга Андрія ДЗЕБАНА.

Слідчим Приморського РВВС Одеси розслідується кримінальна справа за ознаками ст.121 Кримінального кодексу України – нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Особу вбивці встановлено, вживаються заходи з його затримання, проте відомості про нього в інтересах слідства не розголошуються.

Громадська організація «Вільна Одеса» заявила, що «вбивство відбулося в ході зіткнення між молодими українськими патріотами із «Січі» й учасниками руху «Антифашистська дія», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ». Деяких представників місцевої «Антифа» відразу ж після вбивства було допитано, вони стверджують, що М.Чайка загинув у бійці, спровокованій членами «Січі».

Президент Віктор ЮЩЕНКО 22 квітня звернувся до МВС і СБУ з вимогою ретельно розслідувати справу про вбивство студента.