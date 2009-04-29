Ряд партій і громадських організацій планують провести акції 1 травня у Києві

Ряд партій та громадських організацій планують 1 травня провести у Києві акції з нагоди Міжнародного дня солідарності трудящих.

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні з питань внутрішньої політики КМДА, члени КПУ планують зібратися о 9.30 на Арсенальній та Бесарабській площах, о 10.00 покласти квіти до пам’ятника Леніну. Потім комуністи планують провести мітинг і концерт на Майдані Незалежності. Передбачається, що в акції візьмуть участь 7 тисяч осіб.

Прогресивна соціалістична партія України планує 1 травня провести акцію “Захистимо працю від експлуатації капіталом”. Акція розпочнеться о 9.30 біля станцій метро “Арсенальна” і пройде за маршрутом: вул. Грушевського (мітинги біля Верховної Ради та Кабінету міністрів), вул. Садова, вул. Інститутська, вул. Банкова (мітинг біля Секретаріату Президента), Хрещатик, мітинг біля пам’ятника Леніна. В акції візьмуть участь 3 тисячі осіб.

Також цього дня Федерація профспілок України планує провести мітинг з нагоди відзначення Дня солідарності трудящих. Акція розпочнеться демонстрацією від Бесарабської площі о 10.00 з подальшим рухом по Хрещатику до Майдану Незалежності, де відбудеться мітинг, який завершиться о 14.00. Кількість учасників - близько 25 тисяч осіб.

Крім того, 1 травня планують провести ходу та мітинги ще ряд громадських організацій.

Так, з 8.00 до 18.00 ГО “Антиросійський трибунал” планує провести акцію за маршрутом станція метро “Арсенальна” – вул. Грушевського – вул. Банкова - Європейська площа – Хрещатик - Майдан Незалежності. Кількість учасників - близько 500 осіб.

ВГО “STOP!-Фашизм!” планує провести першотравневу ходу з 9.00 до 21.00 за маршрутом Майдан Незалежності - пам’ятник Леніну - парк ім. Шевченка. В акції передбачається участь 100 осіб.

Столична організація партії “Справедливість” з 9.30 планує провести ходу за маршрутом станція метро “Арсенальна” – вул. Грушевського – вул. Липська – вул. Банкова - Майдан Незалежності. Кількість учасників акції – 1 тис. 500 осіб.

Конфедерація праці України з 9.30 по 15.00 планує провести акцію “Захистимо працю від експлуатації капіталом” за маршрутом станція метро “Арсенальна” - Верховна Рада - Кабінет міністрів - Секретаріат Президента - пам’ятник Леніну. Кількість учасників - 3 тис. осіб.

Національний форум профспілок України подав заявку на проведення всеукраїнської акції “Стіна правди” з 10.00 по 13.00 по вул. Хрещатик, 13.

Також подано заявки на проведення ходи та мітингів від 4 ініціативних груп громадян загальною чисельністю 1 тис. 300 осіб.

Начальник ГУ з питань внутрішньої політики КМДА Віктор ГОНЧАРУК повідомив УНІАН, що міська влада має намір звернутися до суду з метою уникнення сутичок між представниками громадськості, які мають різні ідейні уподобання. “Ми зустрічалися з представниками заявників, але поки не змогли домовитися. У нас є три проблемні зони - Арсенальна площа, парк Шевченка та багаточисельні маршрути по Майдану Незалежності і Хрещатик. Думаю, за допомогою суду ми ці проблеми вирішимо”, - сказав він.

В ГУ з питань внутрішньої політики КМДА агентству УНІАН також повідомили, що до суду збираються звернутися найближчим часом, а поки що продовжують приймати заявки на проведення заходів 1 травня.

Столична влада проситиме суд забезпечити кожну політичну силу окремим місцем для проведення запланованих акцій, а також обмежити у місці і часі проведення.

Як варіант пропонуватиметься надати Майдан Незалежності профспілкам, Арсенальну площу - комуністам, а пам’ятник Леніну залишити “нейтральною” територією.

Документи для звернення у суд оформлюються, й остаточний варіант пропозицій міської влади щодо проведення заходів різними політичними силами буде відомий пізніше.