Україна та Італія разом допомагатимуть дітям заробітчан

Започатковано спільний українсько-італійський проект, спрямований на роботу з дітьми, чиї батьки виїхали працювати до Італії.

Місцеві інституції можуть краще працювати з дітьми українських трудових мігрантів з неповних сімей – у цьому переконані в Міжнародній організації з міграції (МОМ) і в МЗС Італії, яке й ініцювало проект. Він триватиме понад півтора року й охоплюватиме Тернопільську та Чернівецьку області.

Голова Представництва МОМ в Україні Джефрі Лабовіц в інтерв`ю «Німецькій хвилі» зауважив: «Це добре для дітей - усвідомлювати, що вони не самі, що є люди, які дбають про них, а також побудувати мережу, де можна було би ці проблеми обговорювати». Як пояснив Лабовіц, українські заробітчани, які виїхали, зокрема, до Італії, часто залишають своїх дітей вдома самих, тож, саме на допомогу цим дітям і будуть спрямовані соціальні програми.

У рамках проекту організують спеціальні тренінги й семінари для викладачів та працівників соціальної сфери. Планують і підготувати методичний посібник, який міститиме практичні рекомендації щодо роботи з дітьми. Обіцяють також створити віртуальну італійсько-українську Обсерваторію, де представники місцевих громад, науковці та експерти з питань міграційної та соціально-освітньої політики зможуть спілкуватися без посередників.

Німецька хвиля