СБУ хоче заборонити партію ”Родина”

Служба безпеки України просить Міністерство юстиції перевірити дотримання статуту партії «Родина», джерел її фінансування для започаткування процедури зняття з реєстрації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

«За результатами грунтовної юридичної оцінки отриманих матеріалів сьогодні Службою безпеки скеровано до Міністерства юстиції листа з пропозиціями організувати невідкладну перевірку дотримання вимог статуту політичної партії «Родина» та джерел її фінансування для започаткування процедури примусового зняття її з реєстрації з подальшою забороною, оскільки здобуті матеріали свідчать, що така діяльність завдає шкоди основам національної безпеки, громадському порядку, захисту прав і свобод інших людей», - сказала М.ОСТАПЕНКО.