На Чернігівщині судитимуть працівників УБОЗ

У Чернігівській області судитимуть працівників УБОЗ за перевищення службових повноважень.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Чернігівської області, слідчий відділ облпрокуратури завершив розслідування кримінальної справи про перевищення службових повноважень працівниками УБОЗ УМВС України, в результаті чого у жовтні минулого року у Прилуках помер 39-річний підозрюваний.

Перед судом постануть 9 осіб. За результатами слідства вони обвинувачуються у перевищенні службових повноважень і незаконних методах дізнання.

Справу направлено до обласного апеляційного суду для визначення підсудності.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня 2008 року за підозрою в скоєнні ряду злочинів у складі організованої злочинної групи на території Чернігівської області співробітники УБОЗ затримали кількох жителів Прилук. Ввечері того ж дня один із фігурантів поскаржився на погане самопочуття. Співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю викликали «швидку» і почали надавати першу медичну допомогу, але підозрюваний помер до приїзду медиків.

Пізніше прокуратура Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерть затриманого, та перевищення службових повноважень працівниками УБОЗ УМВС України в Чернігівській області.