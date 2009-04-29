Міжнародна організація “Міжнародна підтримка медіа” (International Media Support) спільно з міжнародною організацією Артикль 19 (Article 19, London) та Інститутом Медіа Права (Київ) запрошує юристів громадських організацій, медіа юристів та адвокатів на тренінг зі стратегічного ведення судових процесів щодо захисту права на свободу слова, свободи висловлювань та доступу до інформації, що буде проводитися у Києві 18-19 травня 2009 року.

Тренінг буде присвячено питанням розуміння та практичного застосування стратегічного ведення судових процесів, коли судове оскарження використовується не лише для захисту індивідуального права, але й для досягнення більш широкого суспільного інтересу або запровадження змін до законодавства. На тренінгу також розглядатимуться питання розробки стратегічного плану судового захисту прав та використання міжнародних механізмів захисту свободи слова та права на інформацію. Програма тренінгу, зокрема, передбачає інтерактивну роботу в малих групах над конкретними справами.

Тренінг проводять: експерти Артиклю 19 – директор юридичних програм Барбара Буковська (Barbora Bukovská), юристБойко Боєв (Boyko Boev), а також директор Інституту Медіа Права Тарас Шевченко.

Захід проводитиметься англійською мовою з синхронним перекладом на українську мову.

Участь у тренінгу відбуватиметься на конкурсних засадах. Для участі у тренінгу потрібно заповнити та надіслати анкету якнайшвидше, але не пізніше 8 травня 2009 року факсом (044) 284-61-64 або електронною поштою edu@medialaw.kiev.ua. Перевага буде надана кандидатам, що мають практичний досвід у сфері захисту свободи вираження та доступу до інформації.

Учасники тренінгу у подальшому зможуть взяти участь у конкурсі на отримання невеликих грантів на ведення стратегічних судових процесів у сфері доступу до інформації та свободи вираження.

Учасники тренінгу з інших міст (окрім Києва) забезпечуються проживанням в готелі та отримають відшкодування витрат на проїзд (у межах вартості купейного квитка).

За довідками звертайтеся за тел. (044) 284-61-64