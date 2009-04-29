Рівненський КВУ сприятиме доступу мешканців області до правосуддя

Рівненська обласна громадська організація „Комітет виборців України” розпочала реалізацію проекту „Доступ до правосуддя: рівні можливості для мешканців міст і сіл Рівненщини”. Його метою є сприяння доступу до правосуддя перш за все соціально незахищених жителів області через підвищення їхньої правової обізнаності і правової захищеності, активізації людей до захисту власних прав та законних інтересів у разі їх порушення органами державної влади і місцевого самоврядування, посадовими і службовими особами.

Основним завданням проекту є надання громадянам безоплатної практичної правової допомоги в захисті їхніх прав, порушених органами влади та їх посадовими особами. Юристи організації в разі необхідності представлятимуть у судах інтереси таких категорій людей. Також планується проведення виїзних консультувань для громадян в різних куточках Рівненської області.

Важливим компонентом проекту є інформаційно-просвітницька робота. Тому планується публікувати в місцевих ЗМІ правові роз’яснення щодо найактуальніших правових питань, зокрема порядку звернення до суду, реалізації прав у судах тощо. Крім цього, висвітлюватимуться позитивні приклади захисту власних прав громадянами, що у свою чергу активізовуватиме інших людей до протидії порушенням.

„На жаль, нині в нашій державі поки не створена ефективна система надання безоплатної правової допомоги, яка б дала змогу кожному, незалежно від місця проживання, матеріального та соціального становища, на практиці ефективно реалізовувати власне право на судовий захист, - говорить голова правління Рівненського КВУ Олексій Горецький. – Натомість, як свідчить практика звернень громадян до нашої організації й інформація з публічних джерел, досить часто люди зустрічаються з порушеннями їхніх прав з боку органів влади та їх посадових осіб. Тому сподіваємось, що реалізація цього проекту сприятиме активізації громадян до захисту їхніх порушених прав, а також поліпшить обізнаність людей про правосуддя в цілому.

Проект „Доступ до правосуддя: рівні можливості для мешканців міст і сіл Рівненщини” реалізується за фінансової підтримки Американської асоціації юристів „Ініціатива з верховенства права” (ABA/ROLI - Україна) завдяки підтримці американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

УГСПЛ