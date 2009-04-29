Газета «Дело» виграла суд у Верховної Ради

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов`язав Верховну Раду України розкрити інформацію про витрати на оздоровлення народних депутатів у державних санаторіях, повідомляє газета «Дело».

Позов подало видавництво «Економіка» (видавець «Дела») після того, як журналістам газети у липні 2008 року відмовили у наданні цієї інформації, у рамках проекту «Гідна Україна: Покращення доступу до інформації та законодавства для ЗМІ - сприяння активній участі громадян у протидії корупції в Україні».

Згідно із рішенням суду, апарат ВР зобов`язаний поінформувати громадськість про кошти, виплачені депутатам торік на оздоровлення та про кількість парламентарів, які скористались цими пільгами. До 16 травня чиновники також мають надати дані про кількість депутатів, що відвідали санаторії Верховної Ради торік, та про стан підготовки до запровадження інформаційно-аналітичної системи «Рада-4».

Проте суд не задовільнив вимоги «Економіки» щодо надання списку депутатів, які 2008 року стали у чергу на отримання квартир або компенсації на їх придбання. Суд мотивував своє рішення тим, що ці дані є інформацією про майновий стан держслужбовця, а не його політичну діяльність, тож є конфіденційними.

Видавництво «Економіка» має намір подати ще один позов проти ВР щодо порушення Закону України «Про інформацію»: за словами представників видавництва, апарат парламенту ігнорує звернення журналістів із проханням надати звіт про виконання кошторису витрат ВР у 2008 році, а також кошторис витрат на 2009 рік.

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