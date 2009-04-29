30 квітня - 12-30 - Прес-конференція на тему: «Свобода слова в Україні. Вороги преси - 2008». Організатори - громадська організація "Інститут масової інформації" оприлюднять "Хроніку свободи слова за 2008 рік" та 10 ворогів вітчизняної преси. Мова також піде про те, що сьогодні стоїть на заваді розвитку інформаційної сфери країни. Учасники: Вікторія Сюмар, виконавчий директор Інституту масової інформації; Роман Головенко, юрист Інституту масової інформації; Михайлина Скорик, член комітету Київської незалежної медіа-профспілки України (“Укрінформ”, вул.. Б.Хмельницького, 16). Телефони: 279-22-42, 279-00-05.