Комісар РЄ моніторитиме захист прав людини в Молдові

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ моніторитиме захист прав людини в Молдові.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Страсбурзі.

“Ми будемо спілкуватися з Генеральним прокурором щодо розслідувань справ про порушення прав людини. І будемо моніторити розвиток ситуації”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня цього року у Кишиневі пройшли масові акції протесту, які завершилися сутичками з поліцією. В результаті таких сутичок були повідомлення про надмірну жорстокість з боку поліції та про порушення прав людини при затриманнях.