ПАРЄ закликає Росію та Грузію поважати права постраждалих від війни

Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликала Росію та Грузію покращити захист людей, постраждалих внаслідок війни у серпні 2008 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій сьогодні на засіданні сесії ПАРЄ доповіді доповідь “Гуманітарні наслідки війни між Грузією та Росією: відстеження виконання Резолюції 1648 (2009)”.

“За” проголосували 133 депутати, утрималися – 13. Проти не голосував ніхто.

У документі ПАРЄ висловила стурбованість тим, що зі 130 тис. переміщених осіб в Грузії, 26 тис. продовжують залишатися в спеціальних центрах біженців в Тбілісі та інших містах Грузії. Не повернулися до своїх домівок і 1200 з 33-38 тис. переміщених до Північної Осетії осетинів.

Депутати відзначили, що термінові гуманітарні потреби були задоволені протягом весни, в тому числі завдяки кредиту, отриманому Грузією від міжнародних донорів, а також вважають, що схожий кредит має отримати Росія для надання гуманітарної допомоги жителям Південної Осетії.

“Пріоритети зараз мають бути зміщені з термінової гуманітарної допомоги на розвиток, включаючи відновлення будинків та зруйнованої структури внаслідок війни”, - зазначається в документі. У зв’язку з цим Асамблея відзначила виділення Росією 10 млрд. рублів для відновлювальних робіт в Південній Осетії.

У доповіді депутати також зазначили, що залишається стурбованість щодо безпеки багатьох людей, які живуть в Південній Осетії та Грузії, особливо поблизу від адміністративних кордонів, де відбувається багато інцидентів з перетином кордонів, захоплення заручників тощо.

ПАРЄ висловила стурбованість ситуацією етнічних грузин в окупованому Ахалгорському районі, які зустрічаються з багатьма проблемами. “Ці проблеми включають обмеження на перетин адміністративних кордонів, невпевненість щодо системи освіти та отримання освіти грузинською мовою, тиск щодо отримання осетинських паспортів акти дискримінації окремих осіб та проблеми з доступом до системи охорони здоров’я», - написано в документі.

Депутати в черговий раз висловились за необхідність проведення незалежного міжнародного розслідування подій серпня 2008 року, в тому числі, щодо військових нападів на цивільних осіб, використання касетної зброї обома сторонами конфлікту тощо.

У документі ПАРЄ міститься заклик до Грузії, Росії та фактичних влад Південної Осетії і Абхазії відкрити адміністративні кордони Абхазії та Південної Осетії, щонайменше для гуманітарних цілей, забезпечити неперервність забезпечення постраждалих регіонів такими ресурсів, як газ, електроенергія, питна вода, працювати над ідентифікацією зниклих осіб, боротися з проблемою захоплення заручників.

ПАРЄ закликала Росію та фактичну владу Південної Осетії застосувати заходи проти осіб, що беруть участь в руйнуванні будинків та іншого майна, яке належить етнічним грузинам, забезпечити добровільне повернення переміщених осіб, гарантувати, що населення не будуть примушувати отримувати осетинські паспорти. Схожі заклики Асамблея висловила і до фактичної влади Абхазії.

ПАРЄ також закликала Грузію продовжувати виконувати переглянуту державну стратегію щодо переміщених осіб, переглянути закон про окуповані території, або утриматися від його імплементації в такий спосіб, якій не відповідатиме міжнародним гуманітарним стандартам.

У рекомендаціях, схвалених разом з доповіддю, ПАРЄ порекомендувала Комітету Міністрів надавати підтримку ООН в її зусиллях поновити мандат для місії спостерігачів ООН в Грузії, схвалити план дій для посилення захисту прав людини в Південній Осетії та Абхазії, а також вивчити, яким чином Рада Європи може бути представлена в регіоні.