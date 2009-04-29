Грузинського режисера випустили з притулку для іноземців

Після звернення Чернігівського громадського комітету захисту прав людини за результатами перевірки Генеральної прокуратури поміщення грузинського режисера-сценариста Давида КУРІДЗЕ в Пункт тимчасового перебування іноземців в с.Розсудів Чернігівської області було визнано незаконним і 27 квітня його було звільнено.

Про це повідомив програмний директор Чернігівського громадського комітету захисту прав людини Тухан ЕДІЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Д.КУРІДЗЕ майже 3 роки працював в Києві сценаристом на кіностудії ім. О.Довженка. Кожні півроку він виїжджав на кордон і знову в’їжджав в Україну, так як громадяни Грузії можуть знаходитися в Україні без реєстрації не більше 6 місяців. 26 березня працівники відділу громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Шевченківського райвідділу ГУМВС України в м.Києві вручили Д.КУРІДЗЕ постанову Шевченківського районного суду м.Києва від 3 березня про примусове видворення з України і помістили його в пункт тримання іноземців. На думку Д.КУРІДЗЕ, строк перебування в Україні йому було анульовано незаконно, і він став жертвою "чергової хвилі боротьби правоохоронних органів за дотримання правил перебування іноземців в Україні".