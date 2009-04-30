НСЖУ склала список ”ворогів української журналістики”

У переддень Всесвітнього дня захисту свободи слова – 3 травня – Національна спілка журналістів України оприлюднює свій список "ворогів української журналістики" , посадовців, що чинили спротив вільній, суспільно значущій роботі ЗМІ.

У 2008-2009 рр. це «почесне» звання, за версією НСЖУ, вибороли:

Микола Верес – голова Охтирського районного суду Сумської області, який позивається до газети «Панорама», журналістів Литовченко Д. та Весни О. і вимагає відшкодувати 300 000 грн. за публікацію «По беспределу», яка розповідає про конфлікт між головою суду та депутатом Сумської міської ради Байдаком. Позивач у судовому засіданні заявив, що «розбереться з журналістами без суду», а також вимагає заборонити будь-яке поширення інформації про нього. Судом першої і апеляційної інстанцій у позові відмовлено, але Верховний Суд України направив справу на новий розгляд. Отже, справа триває…

Григорій Калєтнік – колишній голова Вінницької облдержадміністрації та Ігор Калетник - народний депутат України, член депутатської фракції КПУ, Голова Комітету Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, які подали 8 позовних заяв до вінницької газети „33 канал” за висловлені у газеті оціночні судження щодо діяльності цих політиків та за листи трудового колективу газети до Голови Верховної Ради та народних депутатів України з приводу тиску на видання. Загальна сума вимог по відшкодуванню моральної шкоди за позовами складає 710 000 гривень.

Тетяна Ізмайлова – суддя, яка задовольнила позов Ігоря та Григорія Калєтників з відшкодуванням моральної шкоди у розмірі 270 000 грн.

Наталя Горелкіна – суддя Апеляційного суду міста Києва, яка спільно з суддями Ратніковою В. та Закропивним О., залишили у силі рішення щодо газети «33 канал», щоправда, зменшивши суму стягнення до 150 000 грн.

Михайло Бородін – голова Апеляційного суду Харківської області, який позивається до ТРК "Фора" за трансляцію прес-конференції народного депутата Юрія Кармазина. Справа розглядалася в суді тієї ж Харківської області, тобто суддею, щодо якого голова Апеляційного суду має вагомі важелі впливу. Відповідно до Закону України «Про судоустрій» голова апеляційного суду має контрольні повноваження по відношенню до всіх суддів загальної юрисдикції області. Рішенням суду першої інстанції з ТРК "Фора" стягнуто 74 985 гривень 33 копійки.

Олександр Шостак – суддя Дзержинського суду Харківської області, який прийняв до розгляду позов голови Апеляційного суду Харківської області та задовольнив його, стягнувши з ТРК "Фора" 74 985 гривень 33 копійки. Відповідно до ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен при вирішенні питання щодо його цивільних прав та обов`язків має право на справедливий і відкритий розгляд упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом. Зважаючи на адміністративний вплив позивача на суддів області, рівність учасників судового процесу перед законом і судом не могло бути забезпечено.

Вікторія Шилова – генеральний директор Дніпропетровської обласної телерадіокомпанії, яка, отримавши посаду, незважаючи на спротив більшої частини журналістського колективу, незаконно звільнила групу журналістів з грубим порушенням конституційних прав на працю. При виявлених контролюючими органами фактах нецільового використання бюджетних коштів, наданих ОДТРК у рамках обласної програми підтримки ЗМІ, Шилова В. поширила заяви про утиски її журналістських прав, знецінюючи своїми заявами саме поняття свободи слова.

Фелікс Сігал - в.о. голови Роздільнянської райдержадміністрації (Одеська область). 9 березня цього року викликав до себе редактора районної газети «Вперед» Тамару Калашинську і зажадав, щоб вона у підготовленому до друку номері видання зняла матеріали першої полоси і натомість поставила його власний на підтримку одного з кандидатів на посаду міського голови. Коли редактор намагалася пояснити, що втручання державного службовця у редакційну політику заборонено законодавством, чиновник накричав на неї: «Я Вас уволил,- убирайтесь!», а пізніше у супроводі молодиків прийшов до редакції і вимагав показати макет номера, погрожуючи редакторові судом і звільненням.

Наталія Єфремова – начальник управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області та Оксана Москаленко-Федорова – начальник відділу прокуратури Миколаївської області. Працівники Миколаївського управління Пенсійного фонду виявили, що деяким журналістам області пенсії нараховані неправильно. Зокрема, колишньому заступнику головного редактора газети «Рідне Прибужжя» Анатолію Колеснику. Користуючись станом його здоров’я, працівники фонду примусили 73-річного ветерана написати заяву про переведення з пенсії, прирівняної до пенсії державного службовця на пенсію за віком і вираховувати щомісяця по 20 відсотків, доки не буде покрито різницю, що склала за десять років понад 80 000 грн.

Коли депутат Миколаївського обласної ради О.А. Усенко, обурений такою несправедливістю, звернувся до відділення Пенсійного фонду, аби розібралися у ситуації по суті, пані Єфремова відбулася відпискою. За наполяганням депутата прокурор області М.Стоянов доручив вивчити справу начальнику відділу прокуратури О.Москаленко-Федоровій. Та обмежилася тим, що переписала довідку пані Єфремової. Чинуші й не подумали, що у тривозі живе ветеран, його сім’я, зокрема, троє онучок.

Любов Шамрай – голова Ізюмської районної держадміністрації (Харківська область). 2006 року, всупереч Закону, вимагала від редакції «Обрії Ізюмщини» безкоштовно друкувати матеріали свої та установ і організацій району, 2007-го чинила опір фінансуванню газети з боку співзасновників, 2008-го - заборонила фінуправлінню перераховувати редакції кошти, виділені сесією районної ради.

Олександр Кравець, Григорій Шаркевич – депутати Синельниківської міської ради (Дніпропетровська область), Віктор Бутліменко – секретар цієї ж міськради всупереч Закону України, яким запроваджено мораторій на відчуження приміщень та майна державних і комунальних ЗМІ, прагнуть силами депутатів позбавити редакцію газети «Синельниківські вісті» приміщення, яким вона володіє десятки років. До того ж це питання вони прагнуть вирішити без згоди трудового колективу редакції та інших співзасновників - райради і райдержадміністрації, які минулого року надали газеті фінансову підтримку у шість разів більшу, ніж міськрада.

Олена Кальченко – суддя Деснянського районного суду м. Києва задовольнила вимоги Сидоренка Ю.Г. про захист честі, гідності та ділової репутації, стягнення з працівників ЗАТ «Бліц-Інформ» Сергія Комишева та Максима Біроваша по 5 000 грн. у відшкодування моральної шкоди та 22 000 000 гривень – з ЗАТ «Бліц-Інформ». Верховний суд України скасував всі рішення по цій справі і повернув її на новий розгляд до Деснянського суду м. Києва.