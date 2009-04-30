Україна пропонує Боснії і Герцеговині скасувати візовий режим.

Про це заявив посол України в Республіці Хорватія та Боснії і Герцеговині Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ вчора під час зустрічі з головуючим Президії БіГ Небойшою РАДМАНОВИЧЕМ.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, враховуючи досвід Хорватії, боснійсько-герцеговинській стороні було запропоновано скасувати візовий режим, що значно сприяло б активізації туристичного обміну та ділової активності між двома країнами.

Посол України поновив запрошення Президента Віктора ЮЩЕНКА Н.Радмановичу відвідати Україну з офіційним візитом.

На завершення зустрічі М.ЛУБКІВСЬКИЙ подякував Н.РАДМАНОВИЧУ за підтримку української громади у БіГ та висловив сподівання, що українці і надалі користуватимуться увагою та сприянням з боку офіційних чинників БіГ.

Як повідомляв УНІАН, Хорватія на період літнього туристичного сезону відмінила візи для громадян України.