Автор «Донецької мафії» вважає, що засуджений за політичними мотивами

Автор книги «Донецька мафія» Борис ПЕНЧУК вважає, що його засуджено за політичними мотивами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив після оголошення рішення Апеляційного суду Донецької області, який змінив вирок Ворошиловського районного суду Донецька, скоротивши Б.ПЕНЧУКУ термін ув’язнення з 8 на 6 років.

«Цей процес не можна назвати кримінальним, це процес політичний», - сказав Б.ПЕНЧУК.

За його словами, «вирок апеляційного суду повністю повторює вирок Ворошиловського райсуду, який у свою чергу, набрано в прокуратурі Донецької області».

Б.ПЕНЧУК нагадав, що Генеральна прокуратура закрила справу проти нього в 2007 році, але донецька обласна прокуратура її знову відкрила.

«Ви ж розумієте, це Донецький регіон, це КОЛЕСНІКОВ (Борис КОЛЕСНІКОВ, народний депутат України, колишній голова Донецької облради – УНІАН) і компанія і так далі, і так далі. Справу замовлено, ви бачите всі це прекрасно», - наголосив засуджений.

У сьогоднішньому рішенні суду сказано, що «суд першої інстанції обгрунтовано, на підставі об`єктивних і достовірних доказів, дійшов висновку про винуватість Б.ПЕНЧУКА у скоєнні даних злочинів; будь-яких процесуальних порушень під час досудового розслідування і судового розгляду справи, вказаних в апеляції адвокатів і засудженого, Апеляційний суд не встановив».

Водночас Апеляційний суд вбачає, що «при призначенні покарання Б.ПЕНЧУКУ Ворошиловський районний суд, порушуючи вимоги ст.65 КК України, не врахував достатньою мірою особистість винного, обставини, що пом`якшують покарання». А апеляційний суд врахував, що Б.ПЕНЧУК «позитивно характеризується по роботі і за місцем проживання, вперше скоїв злочин, страждає на цукровий діабет і на низку інших тяжких захворювань, тому призначене йому покарання за ст.189 ч. 4 («Вимагання») і ст.383 ч.2 КК України («Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину») і за сукупністю злочинів є надміру суворим і не відповідають вимогам ст. 65 КК України».

У зв`язку з цим, колегія суддів «вважає необхідною змінити вирок суду (суду першої інстанції – УНІАН) в частині призначеного Б.ПЕНЧУКУ покарання», і застосувати до нього покарання за цими статтями, але «з урахуванням даних про його особу та обставин справи».

Коментуючи журналістам вирок, адвокат засудженого Олександр ПЛАХОТНЮК сказав: «Ми обов`язково подамо касаційну скаргу до Верховного Суду України і проситимемо відмінити як вирок Ворошиловського райсуду, так і ухвали Апеляційного суду Донецької області, а справу щодо Б.ПЕНЧУКА закрити».

При цьому він додав: «Якщо до наших доводів не дослухається Верховний Суд, я думаю, ця справа є дуже перспективною для Європейського Суду. Не виключено, що скаргу до Європейського суду ми готуватимемо вже зараз».

Як повідомляв УНІАН. 2 березня 2009 року Ворошиловським районним судом Донецька Б.ПЕНЧУКА було засуджено за двома статтями Кримінального кодексу України: за ст.189 ч.4 - «Вимагання», яка передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна і за ст.383 ч.2 – «Свідомо неправдиве повідомлення про скоєння злочину», яка передбачає обмеження свободи на термін від 2 до 5 років, або позбавлення волі на той самий термін. За ст.189 ч.4 засуджений одержав 8 років позбавлення волі, за ст.382 ч.2 – 5 років позбавлення волі, таким чином підсумковий термін - 8 років.

Довідка УНІАН. У 2005 році Б.ПЕНЧУК, колишній співвласник великого донецького торговельного центру «Білий лебідь», звинуватив Бориса КОЛЕСНІКОВА, тоді голову Донецької облради у вимаганні акцій «Білого лебедя». У результаті проти Б.КОЛЕСНІКОВА було порушено кримінальну справу, його було затримано і він 4 місяці провів у СІЗО. У серпні 2005 року Б.КОЛЕСНІКОВА було звільнено з-під варти, і кримінальну справу проти нього було закрито «у зв`язку з відсутністю складу злочину». Пізніше, в квітні 2008 року, сам Б.ПЕНЧУК потрапив під слідство – «за надання неправдивих свідчень». Звинувачення Б.ПЕНЧУКУ було пред`явлено Генеральною прокуратурою, а в жовтні 2008 року його справа з обвинувальним висновком була передана до Ворошиловського районного суду Донецька.