7 травня о 10.30 - Інформаційне агентство УНІАН (вул. Хрещатик, 4) в рамках проекту «Права людини» проводить круглий стіл на тему: “Освітянські реформи Кабміну: узаконення корупції чи суспільна необхідність?”. Учасники: представники Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України, Української асоціації студентського самоврядування, Студентської ради Києва, всеукраїнської молодіжної організації „Фундація регіональних ініціатив” та інших студентських та молодіжних організацій, представник парламентського Комітету з питань науки і освіти Леся Оробець. Студентські та молодіжні організації вимагають призупинення дії постанов N 369 та N 416-р Кабінету Міністрів, які, на їхню думку, в умовах фінансово-економічної кризи загрожують збільшити рівень корупції у сфері освіти. За додатковою інформацією за телефоном: 8(068)1217741. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.