Суд залишив екс-суддю Зварича за ґратами

Печерський районний суд Києва 27 квітня продовжив ще на два місяці арешт колишнього судді Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря ЗВАРИЧА, який звинувачується у хабарництві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2008 року проти тодішнього голови Львівського апеляційного адмінсуду І.ЗВАРИЧА Генпрокуратура порушила кримінальну справу за хабарництво в особливо великих розмірах. Під час обшуків за місцем роботи та проживання голови суду і шести суддів Львівського апеляційного адмінсуду працівники СБУ та Генпрокуратури вилучили 1 млн. доларів США і 2 млн. грн.

15 грудня УСБУ в Львівській області оголосило І.ЗВАРИЧА в розшук, оскільки він зник з приватної клініки, в якій був на лікуванні.

18 грудня 2008 року Верховна Рада дала згоду на його звільнення з посади та арешт.

9 березня цього року у Львові близько 21.00 на горищі одного з житлових будинків працівники Служби безпеки України затримали І.ЗВАРИЧА.

10 березня його доправили до Києва.

В той же день Печерський райсуд столиці обрав стосовно І.ЗВАРИЧА як міру запобіжного заходу взяття під варту. На час утримання під арештом він перебуває в Київському слідчому ізоляторі Державного департаменту з питань виконання покарань.