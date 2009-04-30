Рада Європи відкриє інформаційне бюро в Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, виступаючи на сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі міністр закордонних справ Іспанії, голова Комітету міністрів Ради Європи Хосе Анхель МОРАТІНОС.

“В ході відвідування університету в Мінську я повідомив, що буде створено Інформаційне бюро Ради Європи”, - сказав він.

Міністр зазначив, що під час свого нещодавнього візиту до Білорусі він провів зустрічі з представниками неурядових громадських організацій, президентом країни Олександром ЛУКАШЕНКОМ, міністром закордонних справ Сергієм МАРТИНОВИМ.

“Загальним бажанням є те, щоб ця країна долучиться до нашої організації. Ми передали цю пропозицію”, - сказав іспанський міністр.