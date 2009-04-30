В кримських ЗМІ панує цензура

У Криму практично в усіх державних і комунальних засобах масової інформації існує цензура.

Про це голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму Володимир ПРИТУЛА заявив сьогодні у Сімферополі. Під час круглого столу «Стан свободи преси в Криму у 2008 році і шляхи подолання перешкод в утвердженні свободи слова в регіоні у 2009 році» був презентований черговий випуск щорічника «Біла книга кримської журналістики». Там зібрано матеріали, документи і думки експертів про стан свободи слова, свободи преси в Автономній Республіці Крим у 2008 році.

Є три найгостріші проблеми, що найбільше заважали журналістській діяльності в автономії у 2008-му.

Головна проблема - існування цензури. «За неофіційними даними, цензура як система владного контролю у різній мірі зберігалася практично в усіх державних і комунальних засобах масової інформації Криму та багатьох незалежних виданнях», - кажуть у комітеті.

Друга проблема - збереження тенденції фізичного тиску на журналістів з політичних мотивів і фізичного перешкоджання їхній професійній діяльності, відсутність адекватної реакції на це з боку правоохоронців. «Досі жоден подібний злочин до кінця не розслідуваний, а зловмисники не покарані», - заявив В.ПРИТУЛА.

Третьою перешкодою він назвав зростання закритості влади. «Скарги про відмови в наданні інформації з боку посадовців кримської влади і місцевого самоврядування протягом року надходили від журналістів цілої низки мас-медій», - додав голова Комітету з моніторингу свободи преси в Криму.

***«Біла книга кримської журналістики» за 2008 рік видана за сприяння Фонду розвитку українських ЗМІ при Посольстві США в Україні (Київ) і Фонду «Транзишнз/Зміни» при Міністерстві закордонних справ Чеської Республіки (Прага).