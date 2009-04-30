Студенти достукалися до Секретаріату Ющенка зі скаргою на Кабмін

Представники українських студентських організацій впевнені, що рішення Кабінету міністрів про розширення переліку платних послуг у сфері вищої освіти призведе лише до зростання корупції в освіті.

Про це вони заявили сьогодні під час зустрічі з заступником глави Секретаріату Президента України Ігорем ПОПОВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, приводом для цієї зустрічі стало звернення до Президента України більш ніж 50 студентських об`єднань з більшості регіонів України у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів України від 14 квітня 2009 року № 369 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України».

Зокрема, на переконання студентської молоді, окремі положення згаданої постанови суттєво порушують права студентів і суперечать положенням Конституції України, а намагання за рахунок студентів «залатати» дірки у бюджетах навчальних закладів може призвести лише до зростання корупції в освіті.

На зустрічі було також обговорено проблеми забезпечення соціальних гарантій студентської молоді в умовах економічної кризи. Зокрема, представники студентських організацій наголосили на важливості запровадження державної програми «Студентський гуртожиток», яка була б спрямована на забезпечення студентів місцями у гуртожитках та поліпшення умов проживання, навчання і відпочинку.

Студентські активісти висловили також загальне негативне ставлення молоді до прийняття урядом рішення щодо скорочення державного замовлення у 2009 році на підготовку фахівців у вищій школі. Вони вважають, що ці заходи суттєво скоротять можливості вступу на навчання за державний кошт, у першу чергу юнаків і дівчат з малозабезпечених сімей.

І.ПОПОВ запевнив учасників зустрічі, що про порушені питання буде поінформовано главу держави Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомлялося, у постанові Кабміну від 14 квітня 2009 року №369 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України" йдеться про суттєве розширення платних послуг, що можуть надаватися державними навчальними закладами.

Зокрема, до переліку платних послуг потрапили оплата відпрацювання студентами практичних, лабораторних та семінарських занять з дисциплін, що були пропущені без поважних причин; проведення додаткових індивідуальних занять; відшкодування витрат на виготовлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок; надання послуг, пов’язаних з підготовкою до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата або доктора наук тощо.