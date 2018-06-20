Правові аспекти зовнішнього незалежного оцінювання. Що треба знати

З 6 травня по 5 червня в Україні відбуватиметься сесія зовнішнього незалежного оцінювання випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів. У цьому зв’язку Міністерство юстиції надало роз‘яснення правових аспектів зовнішнього незалежного оцінювання...

Право на освіту в Україні

Визнання права кожної людини на освіту відповідає Загальній декларації прав людини (стаття 26) та Міжнародному пакту про економічні, соціальні та культурні права (стаття 13).

В Україні право на освіту гарантується кожній людині на принципах рівності, визначених статтею 24 Конституції України. Згідно з положеннями частини першої та третьої статті 53 Конституції України кожен має право на освіту.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Виходячи зі змісту поняття "доступність", яке вживається у положеннях Основного Закону України, відповідних законах про освіту, інших нормативно-правових актах, Конституційний Суд України (справа про доступність і безоплатність освіти) вважає, що доступність освіти за конституційно-правовим смислом необхідно розуміти так, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права.

Освіта в Україні здійснюється згідно з Законами України ("Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту" тощо), іншими нормативно-правовими актами, якими, зокрема, вирішуються питання здобуття кожним освіти, створення мережі навчальних закладів, здійснення освітньої діяльності та її фінансування.

Забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих фахівцях створює Закон України "Про вищу освіту". Відповідно до частини першої статті 4 цього Закону громадяни України мають право на здобуття вищої освіти.

Запровадження тестування - входження України в європейський освітній простір

Впровадження зовнішнього незалежного оцінювання є одним з позитивних зрушень у сфері освіти та передумовою для входження України в європейський освітній простір.

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти 25 серпня 2004 року Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти".

Відповідно до пункту 3 цієї постанови Кабінету Міністрів України Міністерству освіти і науки було доручено:

- у 2006 році - провести випробування технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

- у 2007 - 2008 роках - здійснити запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 4 липня 2005 р. № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні" та з метою підвищення якості загальної середньої освіти, забезпечення рівного доступу до вищої освіти і створення передумов для входження України в європейський освітній простір, прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти", пунктом 1 якої встановлено, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів, є державною підсумковою атестацією та вступними випробуваннями до цих закладів.

В 2009 році Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2009 р. № 133 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 березня 2009 р. за № 281/16297.

Варто також знати, що спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95 було затверджено Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання" (наказ зареєстрований в Міністерстві юстиції України 7 березня 2008 р. за № 189/14880).

Право на безоплатну вищу освіту

Безоплатно здобувати вищу освіту громадяни України мають право в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі в межах стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше. За цієї умови громадяни вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.

Умови конкурсу

Згідно зі статтею 44 Закону України "Про вищу освіту" прийом осіб на навчання до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі, незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування.

Умови конкурсу мають забезпечувати дотримання прав громадян у галузі освіти.

Прийом на навчання до вищого навчального закладу для підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів проводиться відповідно до умов прийому, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 2 вересня 2008 року № 802 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2008 року за № 892/15583.

Зокрема, згідно з пунктом 16 цих Умовами для конкурсного відбору вступників зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів).

Допуск до участі у конкурсі

Вищі навчальні заклади проводять конкурсний відбір та/або вступні випробування виключно за загальноосвітніми предметами: українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Приймальні комісії вищих навчальних закладів допускають до участі у конкурсі щодо вступу на навчання вступників, які подають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних загальноосвітніх предметів з результатами оцінювання їх знань у поточному році:

- за освітньо-професійними програмами молодших спеціалістів не нижче 124 балів непрофільних та профільних предметів;

- за освітньо-професійними програмами бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не нижче 124 балів з непрофільних та профільних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями підготовки (спеціальності) може встановити більш високу кількість балів сертифікатів з профільних загальноосвітніх предметів, з якими абітурієнт допускається до участі у конкурсі щодо зарахування на навчання.

Вступники, які до заяви про вступ на навчання додають сертифікати з кількістю балів нижче встановленого рівня, до участі у конкурсі щодо зарахування не допускаються.

При вступі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки молодшого спеціаліста (на базі повної загальної середньої освіти) та бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) подання сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти з результатами проходження у поточному році незалежного оцінювання є обов’язковим.

Конкурс щодо вступу на навчання проводиться за освітньо-професійними программами молодших спеціалістів, бакалаврів (спеціалістів, магістрів медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) - не менше, як з двох загальноосвітніх предметів, у тому числі з української мови і літератури.

Правила прийому

Правила прийому затверджуються керівником вищого навчального закладу за погодженням із Міністерством освіти і науки, яке є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.

Правилами прийому до вищого навчального закладу визначається перелік сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (вступних випробувань) з числа загальноосвітніх предметів, з яких Український центр оцінювання якості освіти проводитиме зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти: українська мова та література, математика, історія України, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки молодшого спеціаліста, бакалавра перелік показників для конкурсного відбору визначається приймальною комісією вищого навчального закладу.

Особливості прийому до ВНЗ для певних категорій

Категорії осіб з обмеженими фізичними можливостями (інваліди 1 та 2 груп, діти-інваліди) за бажанням беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу за 100-бальною шкалою оцінювання від 100 до 200 балів.

Категорії вступників з числа громадян України, які здобули повну загальну середню освіту за межами України, військовослужбовців Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та державної спеціальної служби транспорту, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу, військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, беруть участь у конкурсі щодо зарахування на навчання на власний вибір - з кількістю балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти або з кількістю балів вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому вищого навчального закладу.

Прийом поза конкурсом

Поза конкурсом, а також за цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і у порядку, передбачених низкою законодавчих актів.

Зокрема, що поза конкурсом при поданні сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (одержанні відповідної кількості балів на вступних випробуваннях відповідно до пункту 16 цих Умов) не нижче встановленого цими Умовами рівня зараховуються:

- особи, яким Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;

- діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків, а також особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років;

- інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю);

- особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

- діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

- діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків;

- члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, що загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві "Шахта імені О. Ф. Засядька", згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 9 січня 2008 року № 6 "Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників";

- особи, яким Законом України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право (пункт 22 вказаних Умов).

Програми творчих конкурсів

Програми творчих конкурсів (для вступу на навчання до вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку фахівців з мистецтва, архітектури, фізичної культури, журналістики) розробляються вищими навчальними закладами і затверджуються міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких вони перебувають, але не пізніше, як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань питань, що виходять за межі зазначених програм.

Оксана Парфенова