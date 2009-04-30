Прокурорів та суддів знайомитимуть із рішеннями Євросуду

Рада Європи розгляне можливість надати Україні технічну допомогу для перекладу рішень Європейського суду з прав людини, винесених проти європейських країн.

Про це заявив Голова Європейського суду з прав людини Жан-Поль Коста у ході зустрічі з Міністром юстиції Миколою Оніщуком. Зустріч пройшла в рамках робочого візиту українського Міністра до Страсбургу, який відбувався з 27 по 29 травня з метою обговорення актуальних питань співробітництва у сфері юстиції.

Так, Жан-Поль Коста наголосив, що для повноцінного застосування у національній практиці положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод судді та прокурори повинні мати доступ до рішень всіх без виключення рішень Європейського суду з прав людини.

У цьому контексті Міністром юстиції України та Голова Європейського суду обговорили можливість надання технічної допомоги України з боку Ради Європи щодо перекладу рішень Євросуду проти інших країн.

Під час зустрічі наголошувалося, що громадяни України активно використовують можливість звернутися за захистом прав до Європейського суду на підставі положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Про це, зокрема, зокрема, свідчить статистика скарг українців до Європейського суду.

3 категорії скарг, які найчастіше надходять до Європейського судуд проти України, - невиконання рішень національних судових органів, тривалість судових процесів та умови утримання ув‘язнених в місцях позбавлення волі.