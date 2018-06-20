Від дитинства до дорослого життя – одна крапля

В Україні "зелений змій" має молоде обличчя. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, країна посідає перше місце у світі за зловживанням алкоголем серед дітей та молоді. Так, близько 40 % молодих людей у віці від 14 до 18 років систематично вживають "оковиту". При цьому вони необов`язково з неблагонадійних родин, а пити починають ще змалечку. Психологи відзначають: більшість історій мають стандартний початок: "старші друзі-випив раз-випив другий-і пішло", згодом підліток просто втрачає життєві орієнтири, губиться у житті.

Діагноз "алкоголізм" Сергієві Щипану поставили у 15 років, а смак алкоголю хлопець спробував ще в 11-річному віці: «Мені хлопці одного разу запропонували - давай вип’ємо. Незручно було відмовити: вийшли на двір, а далі що ми робили - я цього вже не пам’ятаю. Отямився в підвалі: мене там сусіди знайшли, прихворів я так, боявся, щоб не вмер».

Але злякався Сергій ненадовго: щось у забороненому його вабило, тому і почалося: брехня батькам, конфлікти з вчителями, втечі з домівки. Закінчити школу хлопець так і не зміг. Нині йому – 18. Уже рік Сергій лікується разом із неповнолітніми в реабілітаційному центрі. Тепер про свою силу волі побороти у собі бажання пити розповідає із гордістю: «Я не соромлюся того, що лікуюся, тут, у реабілітаційному центрі таких, як я, багато. Соромно тільки, що раніше голови на плечах не мав».

«Коли підліток у віці 11-13 років вживає алкоголь, він починає втрачати життєві орієнтири. Все починається з пива, цікаво, весело, ніхто не пробуджується під парканом, втративши родину. І людина думає: як тільки захочу – зупинюся! Але потім звільнитися від алкогольної залежності вже не може», - каже Олексій Стадник, керівник реабілітаційного центру, де лікується Сергій Щипан.

Всьому виною – доступність. Алкоголь та тютюн для неповнолітніх заборонений у продажу законом всюди, скрізь висять відповідні таблички, але на практиці – «бери-не хочу»: небагато підприємців вимагають у підлітків документи або відмовляються відпускати такий товар дитині. Тільки в Києві – майже 200 закладів, де торгують спиртним поруч із навчальними закладами. Чи є випадковим таке розташування – з’ясувати складно, а ось те, що є прибутковим, - очевидно.

При цьому у Київраді заявляють, що влада хоче посилити вимоги щодо продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів неповнолітнім і навіть обіцяють позакривати невдовзі такі торгові точки. Але «невдовзі» – поняття невизначене, як і те, чому не звертали увагу на таку кількість пунктів продажу раніше. Начальник Головного управління з питань торгівлі та побуту Василь Щербенко розповів, що минулоріч надійшло 317 заяв від громадян, в яких йшла мова про реалізацію алкогольних напоїв у заборонених місцях, зокрема, біля дошкільних навчальних закладів, шкіл, на прибудинкових територіях та безпосередньо біля житлових будинків. «У 160 кіосках, які розташовані поруч з шкільними закладами, дошкільними, охорони здоров’я, вичерпується термін дії ліценції, і ніхто їм подовжувати цей термін не буде», – запевняє Щербенко. Але чому чиновник "не бачив", де саме відкривалися такі точки, він не пояснив. Натомість зазначив, що проблема насправді в тому, що у багатьох «лотках», які працюють цілодобово, реалізується неякісна або контрафактна продукція, а це може завдати значної шкоди здоров`ю громадян, особливо неповнолітніх. Втім, шкоди неповнолітнім завдає і найякісніший алкоголь.

А поруч з однією із львівських гімназій на завершення дії ліцензій чекати вже ніхто не буде: за продажем алкоголю та тютюну неповнолітнім віднедавна тут слідкуватимуть і вдень, і вночі. Після того, як до гімназії на урок в стані алкогольного отруєння прийшла чотирнадцятирічна школярка: дорогою до школи разом із друзями вона випила вина.

«Дитина по дорозі до навчального закладу зайшла до магазину, зі слів дітей, їй продали спиртне, відкоркували його, і дитина по дорозі в гімназію випила це. Їй стало погано, після цього дитину забрали додому батьки», - розповів Юрій Джала, директор львівської класичної гімназії, який за свою педагогічну практику подібне бачить вперше. «Споживання алкоголю та тютюну в такому віці – ненормально!» – обурюється вчитель. Він намагався вплинути на цих дітей дисциплінарно, але відраховувати дівчину не став.

Після такого інциденту у Львові здійнявся галас. Міський голова зібрав велику нараду за участі прокуратури, контролюючих служб, податкової інспекції, освітян. І знову вирішили «обмежити продаж алкоголю і тютюну біля навчальних закладів, біля закладів охорони здоров`я та біля спортивних та дитячих майданчиків, у парках, скверах». Далі - почалися рейди.

«Ми виявили, що в двох малих архітектурних формах здійснюють продаж неповнолітнім особам алкоголь. Подібне виявили і в стаціонарних закладах торгівлі. Тобто однозначно ми будемо приймати міри як до власників, так і до всіх служб, які видають ліцензії, а також до продавців, які торгують у цих магазинах», - заявляє директор департаменту економічної політики Львівської міськради Ірина Кулинич. Чиновники погрожують: покарання буде суворим - від високих штрафів до позбавлення ліцензії, але й дотепер аніхто з дотичних до продажу алкоголю чи тютюну дітям покараний не був.

Вчителька з Канади Тетян Каченюк каже – вони теж мають схожу проблему, але там продаж алкоголю дітям контролюється значно суворіше. Без супроводу дорослого до алкогольних крамниць дітям – зась. «В Канаді дітям навіть не дозволяється заходити до алкогольної крамниці без супроводу батьків», - заявляє Каченюк.

У США алкоголь та тютюн для продажу заборонений до 21 одного року. У сусідній Російській Федерації штраф за продаж – в еквіваленті 300 гривень, нині ще розглядається законопроект щодо кримінальної відповідальності за продаж неповнолітнім.

Дитячий алкоголізм і продаж неповнолітнім спиртного - проблема багатьох країн світу, але тільки Україна серед них тримає лаври першості за показниками вживання алкоголю неповнолітніми. І в даному випадку ця першість зовсім непочесна.

Катерина Бессарабова