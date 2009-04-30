Хто контролюватиме зовнішнє незалежне тестування

Зовнішнє незалежне тестування проходитиме під громадським контролем представників неурядових організацій та засобів масової інформації.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники неурядових організацій – Комітету виборців України, Громадської мережі ОПОРА, Центру тестових технологій та моніторингу якості освіти, - презентуючи кампанію громадського спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання.

Проект реалізується за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, Програми UNITER та Програми сприяння зовнішньому незалежному оцінюванню (USETI).

Як наголосили громадські активісти, метою кампанії є запобігання порушенню процедур зовнішнього незалежного оцінювання та інформування громадськості щодо перебігу тестування.

За масштабами кампанії, спостереження за тестуванням проводитиметься у всіх областях України, планується покрити 50% пунктів тестування. Спостерігачі перебуватимуть як в аудиторіях, так і в, так званих, рекреативних зонах.

“Важливість залучення представників незалежних громадських мереж до спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання полягає у тому, що саме цього року вирішується чи вистоять чіткі процедури тестування проти бажання скорумпувати їх разом з єдиною демократичною реформою, на яку спромігся “помаранчевий” політикум”, - наголосив виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Євген БИСТРИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що на проведення цієї кампанія неурядові організації витратять близько 150 тис. доларів.

Як зазначила представник КВУ Наталя ЛИННИК, незалежні спостерігачі акцентуватимуть увагу на таких можливих загрозах, як штучний зрив проведення тестування, надання допомоги абітурієнтам з боку адміністрації пунктів тестування та спостерігачів від ВНЗ та, власне, порушення з боку самих учасників тестування.

У свою чергу, заступник міністра освіти і науки Павло ПОЛЯНСЬКИЙ наголосив, що Міносвіти вітає таку ініціативу громадських організацій і здійснюватиме їм усіляке сприяння.

За даними Міносвіти, на сьогодні для здійснення контролю під час тестувань вже зареєстровано близько 4 тис. незалежних громадських спостерігачів і 60 представників ЗМІ. Також більше 5 тис. спостерігачів на пунктах тестування представлятимуть вищі навчальні заклади.

Як повідомляв УНІАН, цього року зовнішнє незалежне оцінювання 8 предметів відбудеться в період з 6 травня по 5 червня.

Для його проведення створені 5 182 пункти тестування, що охоплюють загалом 84 тис. аудиторій. Їхню роботу забезпечуватимуть 131 тис. осіб.

Для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні зареєструвалися 461 981 абітурієнт.