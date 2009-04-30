5 травня - 13-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “В Україні знов настає Білоруська весна!”, яка присвячена найбільшому у Східній Європі фестивалю сучасної нецензурованої білоруської культури «Білоруська весна 2009» . Серед подій заходу - музичні концерти, поетичний слем, літературний вечір, кінопокази і фотовиставка. В Києві фестиваль пройде 3 по 18 травня та розпочнеться на Майдані Незалежності перформансом «Лижі на асфальті». Організатори Фестивалю: Ініціатива Солідарність, творча ініціатива Білоруський десант - "Білоруська весна". У прес-конференції візьмуть участь: письменник Уладзімір Арлов, етно-гурт «Джамбібум», поет Андрей Хадановіч, художник Алесь Пушкін, Вільний театр та інші учасники фестивалю (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Телефони: +380934955455, +380632807335, arinariabinska@gmail.com. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.