Акредитація для здійснення спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання 2009 року

5 травня - 17-00 - Завершиться акредитація для здійснення спостереження за проведенням зовнішнього оцінювання 2009 р. Акредитовані журналісти зможуть бути присутніми під час проведення зовнішнього оцінювання в пунктах тестування, пунктах перевірки, на засіданнях регламентних та Апеляційних комісій, роботи вступних комісій ВНЗ. Вони матимуть змогу вести відео- та фотозйомку та здійснювати аудіо запис окрім періоду безпосереднього розв’язання учасниками оцінювання тестових завдань в аудиторіях. Акредитованим журналістам також розсилатимуться новини та аналітична інформацію від організаторів. Акредитація проводиться в Українському центрі оцінювання якості освіти. Телефони: 8(044)5033795, 8(050)6498222.